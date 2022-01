Wybuch gazu w Sławsku 17.01.2022 r. Jedną osobę karetka zabrała do szpitala

- Najprawdopodobniej doszło do rozszczelnienia się instalacji gazowej w domu i nagromadzenia się w pomieszczeniu propanu-butanu - mówi kpt. Damian Tomczyk, oficer prasowy powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie. - W efekcie doszło do eksplozji, która spowodowała uszkodzenie jednego z lokali oraz obrażenia u kobiety, która tam przebywała. W efekcie, po opatrzeniu przez zespół ratownictwa medycznego, poszkodowana została zabrana karetką do szpitala.