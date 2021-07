Wybrała wakacje zamiast kota. Weterynarze uratowali zwierzaka i znaleźli mu nowy dom

- Wakacje to czas na odpoczynek z bliskimi, ale bywa, że dla naszych podopiecznych okres wakacyjny to niestety czas porzucenia - czytamy na fanpage'u kliniki. - Mamy zwierzaka od maleńkości, patrzymy jak rośnie, karmimy, obdarzamy miłością, ale w pewnym momencie na horyzoncie pojawia się choroba, a do tego zbliża się wyczekiwany urlop... Dla większości z nas to oczywiste, że jesteśmy z naszym pupilem na dobre i na złe - niestety nie dla wszystkich.