Wybory w PZPN-ie. Marek Koźmiński popierany przez Pomorze w wyborach na nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej

Wybory na prezesa PZPN-u 2021

Pomorze popiera Marka Koźmińskiego, kandydata na szefa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Podobnego poparcia mają udzielić delegaci ze związku małopolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i świętokrzyskiego. Zdaniem bukmachera Betfan to jednak nie wystarczy, by Koźmiński sięgnął po wygraną. Zdecydowanie większe szanse wydaje się mieć w tym momencie jego przeciwnik, Cezary Kulesza, były szef Jagielloni Białystok. Wraz z nim w centrali PZPN-u pojawią Adam Kaźmierczak z Łódzkiego ZPN-u jako wiceprezes ds. piłkarstwa amatorskiego i Tomasz Zahorski z zarządu Legii Warszawa jako sekretarz generalny.

Cezary Kulesza i Marek Koźmiński to do tej pory jedyni oficjalni kandydaci na przecięcie fotela po Zbigniewie Bońku. Wiążące decyzje zapadną w środę, 18 sierpnia podczas wyborów na nowego szefa związkowej centrali. Najważniejszym zadaniem stojącym przed nowym prezesem będzie zatrzymanie pasma porażek reprezentacji Polski, która zamiast dumy kibiców wywołuje lawinę memów. Czy pojawi się jeszcze trzeci lub czwarty kandydat? W tym momencie wydaje się to nie mieć większego znaczenia. Plotki o kandydaturze biznesmena Janusza Wojciechowskiego, czy szefa Wielkopolskiego ZPN-u Pawła Wojtali nie powinny zachwiać pozycji dwóch liderów tego wyścigu.