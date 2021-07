Wybór nowego prezesa IPN i gorąca dyskusja w Senacie. Dr Karol Nawrocki: "Polska historia wymaga narodowej zgody". Głosowanie 23.07.2021 r.

Polska historia wymaga narodowej zgody i współdziałania w imię prawdy o polskim doświadczeniu w XX wieku - mówił w Senacie kandydat na prezesa IPN Karol Nawrocki, dodając, że IPN jest instytucjonalnym uosobieniem niepodległości i suwerenności Polski.

W czwartek Senat debatował nad wyborem nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Debata miała chwilami bardzo wysoką temperaturę, zwłaszcza kiedy pytania dr Karolowi Nawrockiemu zadawała opozycja.

Ale najpierw kandydat na prezesa IPN opowiadał o swojej wizji funkcjonowania Instytutu Pamięci Narodowej.

Mówił m.in. o tym, że fundamentem instytutu jest pielęgnowanie prawdy historycznej w kontekście narodowym i geopolitycznym.

- To jest też jednak konieczność zaprowadzenia sprawiedliwości transformacyjnej po roku 1989. To pewien standard systemów państwowych wychodzących z systemów totalitarnych. To było także jednym z zadań Instytutu Pamięci Narodowej - wyjaśniał w Senacie. - W moim uznaniu IPN jest instytucjonalnym uosobieniem niepodległości i suwerenności Polski w kontekście prowadzenia własnej, też suwerennej, narracji historycznej i prowadzenia nie skrępowanych już niczym badań naukowych - tłumaczył.