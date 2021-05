Wybitny onkolog prof. Jacek Jassem nominowany do Nagrody Heisinga

Jeden z największych autorytetów w medycynie, zarówno w Polsce i na świecie, wybitny le-karz onkolog, prof. dr hab. Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) został nominowany do Nagrody Heisinga.

Fundatorem i patronem nagrody jest prof. Norbert Heisig, niemiecki lekarz, który urodził się w 1933 r. w Breslau. Studia medyczne łączył z filologią klasyczną na uniwersytetach we Fryburgu, Tybindze i Hamburgu. W 2000 r. przeszedł na emeryturę i zaangażował się m.in. we wsparcie środowiska akademickiego Uniwersytetu Wrocławskiego. Drugim nominowanym do tej nagrody uczonym z Gdańska jest prof. Andrzej Jacek Tejchman-Konarzewski (Politechnika Gdańska). Profesor Jassem należy do prestiżowego grona najbardziej wpływowych uczonych na świecie, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów Wiodące obszary badawcze prof. Jassema to: onkologia kliniczna: szczególnie rak płuca, rak piersi skojarzone leczenie nowotworów, onkologia molekularna.

Profesor jest jednym z dwóch polskich członków European Academy of Cancer Sciences, członkiem Academia Europea i członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Jest przewodniczącym Środkowoeuropejskiej Grupy Onkologicznej (CEEOG) oraz prezesem Polskiej Ligi Walki z Rakiem. Był członkiem komitetów redakcyjnych wielu prestiżowych czasopism naukowych, m.in. Lancet Oncology, European Journal of Cancer, Cancer Treatment Reviews, Radiotherapy and Oncology Journal of Thoracic Oncology.

Prof. Jacek Jassem prowadzi działalność w zakresie zdrowia publicznego, m.in. opracował projekt ustawy zakazującej palenia tytoniu w miejscach publicznych (wprowadzonej w 2010)oraz koordynował opracowanie Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

Kandydatów do konkursu o nagrodę nazywaną polskim Noblem zgłosiły senaty najlepszych uczelni, biorących udział w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Oprócz naukowców z Gdańska; prof. Jacka Jassema i prof. Andrzej Jacka Tejchman-Konarzewskiego do Nagrody Heisinga zostali nominowani również: prof. Dariusz Chruściński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), prof. Marcin Drąg (Politechnika Wrocławska), dr hab. Marta Kolanowska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki), prof. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Krzysztof Lejcuś, prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), prof. Mieczysław Łapkowski (Politechnika Śląska), dr hab. Michał Michałowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. Maciej Paszyński (Akademia Górniczo-Hutnicza), prof. Katarzy-na Pernal (Politechnika Łódzka), prof. Jan Potempa (Uniwersytet Jagielloński). Nagroda zostanie przyznana po raz pierwszy, a jego zwycięzcę poznamy 1 października. Otrzyma on najwyższą nagrodę finansową w polskiej nauce – 200 tys. zł. Nagroda ma być przyznawana co dwa lata przez Uniwersytet Wrocławski.

Zmiany w programie szczepień. Rząd zachęca nagrodami pieniężnymi