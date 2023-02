Wsteczne odliczanie Trefla Gdańsk. Siedem meczów do play-offów. Przydałoby się drugie zwycięstwo nad Indykpolem AZS-em Olsztyn

- Nie tylko Karol Butryn świetnie zagrywa, generalnie olsztynianie to bardzo ofensywna drużyna, więc będzie to kolejny mecz, w którym należy zagrać bezpiecznie i zatrzymać piłkę dzięki dobrej defensywie. Uważam, że my gramy dobrze, a to, na co musimy uważać to utrzymanie koncentracji, to jest dla nas największe wyzwanie w tym momencie - ocenia układ sił Lukas Kampa, rozgrywający Trefla Gdańsk.