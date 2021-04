Współpraca szkół i biznesu. Jak powinna wyglądać, jakie są z niej korzyści? Rozmawiamy z Damianem Orłem z PSSE

Czy szkoły i pracodawcy są na tę współpracę otwarci? Dyrektorzy szkół branżowych są przychylnie nastawieni do kooperacji z pracodawcami, ponieważ widzą jej efekty. Taka współpraca przynosi im większą liczbę uczniów i lepsze efekty kształcenia. W przypadku pracodawców na początku naszych działań, jedynie duże przedsiębiorstwa z zagranicznym kapitałem były otwarte na taką współpracę, ponieważ znali oni dobre praktyki w swoich spółkach matkach. Widząc jak wygląda takie kształcenie, przenosili to na nasz rynek. Na dzień dzisiejszy także firmy polskie, nie tylko duże ale także małe i średnie, coraz bardziej angażują się w tą współpracę. Jednak warto pamiętać, że przedsiębiorcy potrzebują systemu zachęt, muszą widzieć korzyści, jakie mają wynikać z tych działań, efektem musi być dobrze wykwalifikowana kadra.

Po co w zasadzie szkołom współpraca z pracodawcami? Jakie może ona przynieść korzyści? Przez lata szkolnictwo zawodowe nie miało dobrego PR-u. Panowało przeświadczenie, że młodzi ludzie powinni iść do liceum, następnie na studia. Jedynie osoby, ze słabymi wynikami były kierowane do szkoły zawodowej. Jaki był efekt? Na rynku zabrakło fachowców, a przedsiębiorcy nie mieli wykwalifikowanych pracowników. Dlatego od kilku lat mocno pracujemy nad tym, żeby szkolnictwo branżowe i techniczne odbudować i wzmocnić. Współpraca szkół z pracodawcami niesie za sobą szereg korzyści. Przede wszystkich bez pracodawców nie jest możliwe dobre i efektywne kształcenie, ponieważ uczniów należy szkolić pod potrzeby rynku pracy. Patrząc z drugiej strony, nie wyobrażam sobie, żeby pracodawca nie włączył się w przygotowanie tych młodych ludzi do zawodu poprzez organizację praktyk, staży, czy wizyt studyjnych.

Jakie więc mogą to być korzyści?

Często mglista możliwość zatrudnienia ucznia po zakończeniu przez niego 5-letniej nauki w technikum, czy 3-letniej w szkole branżowej firmom nie wystarcza. Jednak istnieje możliwość zatrudnienia młodego człowieka na tzw. staże uczniowskie i wówczas przedsiębiorstwo może odliczyć jego wynagrodzenie od kosztów uzyskania przychodów. Aby zachęcić pracodawców do przyjmowania uczniów na praktyki i staże zostały także zmniejszone wymagania co do przygotowania opiekuna takich praktyk, co znacznie ułatwia realizację takich działań.

Współpraca biznesu i szkół technicznych czy branżowych wydaje się być najbardziej oczywista. Ale czy inne typy szkół – np. licea czy szkoły podstawowe też mogą taką współpracę nawiązywać?

Jak najbardziej. Z liceami sprawa wygląda nieco trudniej, ponieważ z definicji są tam uczniowie nastawieni na studiowanie. Pracodawcy trudno jest przyjąć ucznia liceum na praktykę czy staż, ponieważ nie ma on przygotowania zawodowego. Niemniej jednak przykładowo jedna z naszych firm transportowych uważa, że świetnymi pracownikami są dla nich absolwenci klas dwujęzycznych, ponieważ zależy im na tym, by młody człowiek znał co najmniej dwa języki. Stąd też podjęli współpracę z takimi klasami, pokazując uczniom branżę logistyczno-spedycyjną zachęcając ich do współpracy.

Organizowane są także wizyty studyjne i spotkania z przedsiębiorcami, podczas których firmy prezentują uczniom, nie tylko szkół branżowych, czym się zajmują oraz kogo zatrudniają. Takie działania pomagają podjąć młodemu człowiekowi decyzję o tym, co po liceum robić: czy wybrać studia, czy jednak kwalifikacyjne kursy zawodowe, po których zdobędą tytuł technika.

Jeżeli zaś chodzi o szkoły podstawowe – przed pandemią organizowaliśmy wycieczki do przedsiębiorstw, aby uczniowie klas VII i VIII, a wcześniej gimnazjalnych mogli zobaczyć, jak wygląda dana firma, jak pracuje się w danej branży. Wszystko po to, by nakierować ich na świadomy wybór dalszego kształcenia.