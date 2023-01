Wsiąść do pociągu byle jakiego. To nadal nie takie trudne, choć mogłoby się wydawać, że ceny poszły drastycznie w górę. Sprawdziliśmy to! Kamil Kusier

Zobacz galerię (24 zdjęcia)

Ferie zimowe 2023 roku za pasem. Coraz więcej osób planuje podróże, wysyła dzieci na kolonie, lub po prostu zakłada krótszy, bądź dłuższy wyjazd. Czy faktycznie ceny poszły tak do góry, jak jest to przedstawiane? Nie do końca, zwłaszcza na popularnych liniach, tam, ceny niewiele się zmieniły lub wzrosły o 2-4 zł w stosunku do poprzednich cen (nie dotyczy pociągów premium). Za ile pojedziemy z Gdańska do np. Krakowa, a za ile do Wrocławia czy Warszawy? Sprawdziliśmy to!