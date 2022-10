Wrzesień przyniósł niewielki wzrost bezrobocia na Pomorzu. Nieznacznie przybyło za to ofert zatrudnienia MT

Stopa bezrobocia na Pomorzu we wrześniu br. wzrosła o 0,1 pkt. proc. w stosunku do sierpnia i osiągnęła poziom 4,4 proc.. Porównując miesiąc do miesiąca – wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych o 523 osoby (tj. o 1,3 proc.) oraz liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej o 130 (tj. o 1,7 proc.).