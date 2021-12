Wróżba na Nowy Rok. Felieton Wojciecha Wężyka

Jest to zwyczaj starożytny i w swoim pogaństwie bardzo ludzki. Mimo, a może właśnie dlatego, że pozbawiony jakiegokolwiek sensu, podkreśla naszą potrzebę przygotowania się na nieznane. Oczywiście w trosce o przyszłość zawsze można wykupić odpowiednie ubezpieczenie, ale jednak to nie to samo, co wróżenie z fusów.

Co nas zatem czeka w nadchodzącym roku? Zaglądam do mojej filiżanki po kawie i widzę narastające napięcie polityczne. Z mroków międzynarodowych konfliktów, cętkowanych piorunami sejmowych dysput, zanurzone w gęstej pianie komentarzy o kilkugodzinnej żywotności, wyłaniają się niewyraźne postaci naszej lokalnej władzy.