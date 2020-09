Wprowadzona nowa linia trolejbusowa nr 32 zmieni od 1 września rozkład jazdy gdyńskiej komunikacji miejskiej

Nowa linia 32 zastępuje dotychczasową linię autobusową 170. Gdyński ZKM podkreśla, że jednocześnie, zwiększy się zakres godzinowy obsługi komunikacyjnej Pogórza Dolnego. W dni powszednie funkcjonowanie linii 32 założono w godz. 5:30-22:30, w soboty – w godz. 6:00-22:30, a w niedziele i święta – w godz. 10:00-22:30.

Trasa nowej linii poprowadzi z Węzła F. Cegielskiej ulicami: Świętojańską, Jana z Kolna, Janka Wiśniewskiego, Estakadą Kwiatkowskiego, Unruga i Złotą – do pętli Pogórze Dolne Złota. W kierunku powrotnym przewidziano zajazd trolejbusów na plac Konstytucji – przy Dworcu Gł. PKP.

Przypomnijmy, że nie tak dawno, bo na początku wakacji, Gdynia hucznie ogłosiła zakup nowoczesnych trolejbusów z napędem pomocniczym, zakupionych w ramach programu Gepard. To właśnie te pojazdy będą obsługiwać pasażerów w ramach linii 32.

- Ma być nie tylko ekologicznie, zeroemisyjne, ale także bardzo wygodnie - usłyszeliśmy wtedy od Katarzyny Gruszeckiej-Spychały, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki. - Zarówno dla tych co siedzą w środku, jak i dla tych co przechodzą ulicą, po której jedzie trolejbus. To pojazd z podwójną homologacją. Od dawna mieliśmy już potrafiące się ładować trolejbusy. Tu idziemy o krok dalej, bo zasilanie tych elektrobusów będzie realizowane z baterii, czyli sieć trakcyjna służy nam wyłącznie do ładowania baterii a nie zasilania pojazdu. Gdynia idzie swoją drogą, głównie dzięki temu, że bazę pojazdów elektrycznych mieliśmy rozbudowaną znacznie wcześniej niż reszta Polski.