WOŚP 2022. Gwiazdy związane z Pomorzem grają z orkiestrą. Co przekazały na licytacje?

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra po raz 30. W akcję ponownie chętnie włączają się znane osoby, które na licytacje dają cenne przedmioty. Nie brakuje osób związanych z Pomorzem.

Wśród nich jest m.in. Kasia Tusk, która przekazała trzy przedmioty na licytację. Wśród nich jest m.in. trzydniowy pobyt w Trójmieście dla zwycięzcy i jego bliskich.

- Jeśli tylko zwyciężczyni będzie miała taką wolę, to z największą przyjemnością dołączę na tę kolację. Będę szczęśliwa, jeśli będziemy miały okazję się spotkać i spędzić trochę czasu. Jeśli przyjedziesz do mnie z bliskimi, do czego gorąco zachęcam, chwycę za aparat i przygotuję dla was mini sesję na orłowskim molu – komentowała Kasia Tusk na Instagramie.