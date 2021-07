Wolne miejsca na gdyńskich Halach Targowych. Kilkanaście lokali czeka na wynajem

Gdyńskie Hale Targowe od kilkudziesięciu lat zaopatrują gdynian w lokalne produkty znakomitej jakości. To symbol naszego miasta, lokalni kupcy są doskonale znani mieszkańcom, wielu przedsiębiorców swoją działalność na Halach prowadzi od wielu lat. Teraz dołączyć mogą do nich kolejni - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni udostępnia kolejne lokale. Wynająć możemy ławy handlowe, boksy na targowisku oraz w Halach Łukowej, Rybnej i Płaskiej. Pełen wykaz dostępnych miejsc pojawił się już na tablicach informacyjnych na terenie hal. Możemy go również znaleźć w internecie.

Jak podkreślają urzędnicy wszystkie wynajmowane boksy są wyposażone w niezbędne instalacje:

wodną,

elektryczną,

kanalizacyjną.

W przypadku, gdy dostępne są sąsiadujące ze sobą przestrzenie, istnieje możliwość wynajęcia ich w liczbie mnogiej, połączenia i tym samym zwiększenia powierzchni handlowej.