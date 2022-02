Wojna to głównie ofiary. Wraki są częścią tej opowieści Tomasz Chudzyński

Portal Polska Hekatomba powstaje nie po to, by wzbudzić nienawiść do Niemców czy Rosjan, ale wzbudzić wśród młodego pokolenia Polaków świadomość tego, co wydarzyło w czasie II wojny światowej. By dzięki temu sprzeciwiali się jakiejkolwiek nienawiści, agresji, by robili wszystko, by do kolejnej wojny nie doszło - mówi Tomasz Stachura, jeden z autorów edukacyjno-historycznej inicjatywy Polska Hekatomba. Z trójmiejskim nurkiem rozmawiamy także o najnowszych odkryciach wraków spoczywających na dnie Bałtyku.