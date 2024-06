Wojewódzcy radni PiS apelują do rządu w sprawie Zielonego Ładu: „Potrzebne szerokie konsultacje”

- Te protesty, które obecnie widzimy, to największe protesty od lat - podkreśla Natalia Nitek-Płażyńska. - Radni PiS rozumieją, jak ważne dla suwerenności Polski jest to, żeby polski rolnik mógł spokojnie pracować, żywić swoją rodzinę i pracować na nasz dobrobyt. Każde szanujące się silne państwo dba o swoich rolników. Dlatego też przygotowaliśmy projekt uchwały, który ma wzywać rząd Donalda Tuska do tego, aby bronić polskiego rolnika. Mamy nadzieję, ze nasi koledzy radni poprą ten projekt. Życie rolnika staje się obecnie coraz trudniejsze.