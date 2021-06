Wojciech Szczurek z absolutorium i wotum zaufania Rady Miasta Gdyni za rok 2020

Prezydent Gdyni laurkę otrzymał m.in. od Komisji Rewizyjnej. Jak zaznaczał jej przewodniczący, Sebastian Jędrzejewski z Samorządności, komisja pozytywnie oceniała obszary działalności Wojciecha Szczurka. Również podczas debaty nad "Raportem o stanie gminy", radni Samorządności podkreślali, że w 2020 roku, miastu udało się przejść suchą stopą przez covidowy kryzys.

- Debata dotyczy 2020 roku, jednak raport nie jest zbiorem punktowych działań, a obrazuje politykę rozwijającą szereg obszarów naszego miasta - mówił Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni. - Każdy z nas, zaczynając poprzedni rok nie mógł przypuszczać, że będzie to jedna z najboleśniej dotykających nas kart historii ostatnich lat. Z pandemią walczyliśmy na wielu poziomach. Zadbaliśmy o to, żeby zabezpieczyć osoby najbardziej narażone - seniorów, chorych i osoby z niepełnosprawnościami. Wiele samorządów w 2020 roku wstrzymało swoje inwestycje, my tak nie zrobiliśmy. Chcieliśmy zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo. Wiele prac zlecaliśmy naszym lokalnym przedsiębiorcom. Gdynia i jej rozwój jest silny aspiracjami jej mieszkańców, wyjątkowych, pełnych determinacji w dążeniu do najwyższych celów, to się również przekłada na to, że taki trudny rok jak ten, mogliśmy przejść.