Wojciech Pertkiewicz nowym prezesem Jagiellonii Białystok. Wcześniej związany był z Arką Gdynia. W "Jadze" jest też były trener Lechii

Koniec pewnej epoki

Wojciech Pertkiewicz funkcję prezesa w Arce Gdynia sprawował w latach 2012 - 2019. Natomiast od 2020 roku należał do rady nadzorczej klubu znad morza. To właśnie za jego kadencji żółto-niebiescy odnosili największe sukcesy w historii. Wywalczył awans do Ekstraklasy oraz zdobył Puchar Polski i dwa razy Superpuchar.

– Nie spodziewałem się, że moja przygoda z futbolem wyjdzie poza Gdynię. Wszystko jednak ma swój koniec - powiedział nowy prezes Jagiellonii, Wojciech Pertkiewicz w komunikacie klubu. - W 2019 roku, kiedy zakończyła się moja misja „za kierownicą” Arki, otrzymałem kilka ofert z Polski, ale chciałem trochę odpocząć, zregenerować siły i oczyścić głowę. Dzisiaj jestem już gotowy na nowe wyzwania.

Wojciech Pertkiewicz podkreślał, że największe sukcesy nie są tylko i wyłącznie jego zasługą, a całej załogi.