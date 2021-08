Wojciech Cejrowski opowiadał w Sali BHP m.in. o swoich doświadczeniach pierwszych lat transformacji

Wojciech Cejrowski przyznał, że w historycznej sali stoczniowej jest pierwszy raz w życiu. Spotkanie z podróżnikiem czy jak wymieniał prowadzący spotkanie Jan Hlebowicz z IPN, naczelnym kowbojem RP, skandalistą i ciemnogrodzianinem, było okazją do zdobycia książki z autografem, zrobienia wspólnej fotografii oraz krótkich rozmów z pisarzem. Natomiast tematyka daleko odbiegała od tego, do czego Wojciech Cejrowski zdążył przyzwyczaić swoich sympatyków. Opowiadał o tym, jak przebiegała kampania przed tzw. wyborami czerwcowymi w 1989 roku oraz jak od kuchni wyglądało tworzenie mediów na początku lat dziewięćdziesiątych.

Każdy wiedział, że trzeba z nimi walczyć

Skąd w nastolatku wzięła się nienawiść do komunistów i systemu, w którym przyszło mu dorastać – pytał Jan Hlebowicz. Odpowiedź brzmiała: nie wiem.

- W domu było oczywiste, ze komuniści to źli ludzie. Nie trzeba było mieć dziadka w AK, wystarczyło obejrzeć dobry western, by wiedzieć jak się wobec nich zachować. Już w szkole każdy wiedział, że trzeba z nimi walczyć. Bo to było zło.