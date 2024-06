Woj. pomorskie - kąpieliska 7.06.2024 czynne. Lista miejsc

Kąpielisko to świetne miejsce na spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Dowiedz się, które kąpieliska w województwie pomorskim są czynne dzisiaj (7.06.2024). W całej Polsce sezon na kąpieliska trwa od 1 czerwca do 30 września. Jednak terminy otwarcia i zamknięcia poszczególnych kąpielisk mogą się różnić. W tym artykule sprawdzisz stan wody i jej temperaturę. Sprawdzisz także, jakie są godziny otwarcia.

Kąpielisko: Gdańsk Stogi

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 21/06/2024 - 30/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2023 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: 09:45 - 17:15

Adres:

Gdańsk, Wydmy

Gdańsk

pomorskie

Gdańsk, Wydmy Gdańsk pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 300m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gdańsk Sobieszewo

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 30/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: 09:45 - 17:15

Adres:

Gdańsk, Falowa

Gdańsk

pomorskie

Gdańsk, Falowa Gdańsk pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Sopot - Łazienki Południowe I

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2024 - 15/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 15.09.2023 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 31.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Sopot, Pomiędzy molo a wejściem nr 23

Sopot

pomorskie

Sopot, Pomiędzy molo a wejściem nr 23 Sopot pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Sopot - Łazienki Południowe II

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Sopot,

Sopot

pomorskie

Sopot, Sopot pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: brak danych

Kąpielisko: Sopot - 13-17

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Sopot, między 14, a 15 wejściem na plażę

Sopot

pomorskie

Sopot, między 14, a 15 wejściem na plażę Sopot pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Sopot Park Północny

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Sopot, na wysokości wejścia nr 17 na plażę

Sopot

pomorskie

Sopot, na wysokości wejścia nr 17 na plażę Sopot pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Sopot-Kamienny Potok-Koliba

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Sopot, Pomiędzy wejściem nr 4 a wejściem nr 6

Sopot

pomorskie

Sopot, Pomiędzy wejściem nr 4 a wejściem nr 6 Sopot pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyróżnienia, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gdańsk Orle

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 30/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 5 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: 09:45 - 17:15

Adres:

Gdańsk, Lazurowa

Gdańsk

pomorskie

Gdańsk, Lazurowa Gdańsk pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko gminne Kolbudy

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 1.10.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 5 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda nieprzydatna do kąpieli ze względu na inne wymagania

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 26.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Kolbudy, Adama Ważnego 3

Kolbudy

pomorskie

Kolbudy, Adama Ważnego 3 Kolbudy pomorskie Akwen: Jezioro Bielkowskie (Zb. Bielkowo (Kolbudy II))

Długość lini brzegowej: 30m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gdynia Orłowo

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Gdynia, Orłowo

Gdynia

pomorskie

Gdynia, Orłowo Gdynia pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gdańsk Świbno

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 30/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: 09:45 - 17:15

Adres:

Gdańsk, Trałowa

Gdańsk

pomorskie

Gdańsk, Trałowa Gdańsk pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska Wewnętrzna

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gdynia Redłowo

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Gdynia, Redłowo

Gdynia

pomorskie

Gdynia, Redłowo Gdynia pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gdynia Śródmieście

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 21/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Gdynia, Śródmieście

Gdynia

pomorskie

Gdynia, Śródmieście Gdynia pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 200m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Mikoszewo

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 9.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 5 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Mikoszewo, Zejście przy Ośrodku Wypoczynkowym "Formacyjnym"

Mikoszewo

pomorskie

Mikoszewo, Zejście przy Ośrodku Wypoczynkowym "Formacyjnym" Mikoszewo pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Jantar

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 9.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 5 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Jantar, zejście przy Ośrodku Wypoczynkowym - Jantar

Jantar

pomorskie

Jantar, zejście przy Ośrodku Wypoczynkowym - Jantar Jantar pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 200m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko gminne w Przywidzu

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 17/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 5 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Przywidz, Jeziorna

Przywidz

pomorskie

Przywidz, Jeziorna Przywidz pomorskie Akwen: Jezioro Przywidzkie Duże

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gdynia Babie Doły

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Gdynia, Babie Doły

Gdynia

pomorskie

Gdynia, Babie Doły Gdynia pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Jezioro Wysoka – Wycztok

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2023 Temperatura powietrza: 15°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 29.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Kamień, Letniskowa

Kamień

pomorskie

Kamień, Letniskowa Kamień pomorskie Akwen: Jezioro Wysoka - Wycztok

Długość lini brzegowej: 60m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, ratownik, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Stegna II

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 9.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 6 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Stegna, Zejście od ul. Morskiej

Stegna

pomorskie

Stegna, Zejście od ul. Morskiej Stegna pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 200m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Hel, na cyplu wejście nr 67 ul.Kuracyjna

Hel

pomorskie

Hel, na cyplu wejście nr 67 ul.Kuracyjna Hel pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Stegna I

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 9.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 6 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Stegna, Zejście od ul. Lipowej

Stegna

pomorskie

Stegna, Zejście od ul. Lipowej Stegna pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Jezioro Białe

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2023 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 16 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Prokowo, Prokowo-Ucisk (wschodni brzeg jeziora Białego) k. Grzybna

Prokowo

pomorskie

Prokowo, Prokowo-Ucisk (wschodni brzeg jeziora Białego) k. Grzybna Prokowo pomorskie Akwen: Jezioro Białe

Długość lini brzegowej: 28m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 6.07.2020 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Hel, wejście nr 66 ul.Leśna

Hel

pomorskie

Hel, wejście nr 66 ul.Leśna Hel pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 200m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Rewa od strony Zatoki Puckiej

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 25.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Rewa, Na północ od cypla rewskiego

Rewa

pomorskie

Rewa, Na północ od cypla rewskiego Rewa pomorskie Akwen: Zatoka Pucka

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Sztutowo

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 27.08.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Sztutowo, zejście od ul. Morskiej

Sztutowo

pomorskie

Sztutowo, zejście od ul. Morskiej Sztutowo pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Borówno Wielkie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Skarszewy, Starogardzka

Skarszewy

pomorskie

Skarszewy, Starogardzka Skarszewy pomorskie Akwen: Jezioro Borówno Wielkie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko gminne w Chmielnie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Chmielno, Grodziska

Chmielno

pomorskie

Chmielno, Grodziska Chmielno pomorskie Akwen: Jezioro Kłodno

Długość lini brzegowej: 45m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko gminne w Garczu

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 25.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Garcz, Sianowska

Garcz

pomorskie

Garcz, Sianowska Garcz pomorskie Akwen: Jezioro Łapalickie

Długość lini brzegowej: 30m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, ratownik, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 30/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 2.08.2021 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Jurata, wejście nr 60 ul.Międzymorze na wysokości DW - Bryza

Jurata

pomorskie

Jurata, wejście nr 60 ul.Międzymorze na wysokości DW - Bryza Jurata pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Energetyczny Zakątek, Kolano 81, 83-315 Szymbark

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.07.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 28.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Krzeszna, Krzeszna

Krzeszna

pomorskie

Krzeszna, Krzeszna Krzeszna pomorskie Akwen: Jezioro Ostrzyckie

Długość lini brzegowej: 45m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 30/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 2.08.2021 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Jastarnia, Jastarnia wejście nr 52 ul. Leśna

Jastarnia

pomorskie

Jastarnia, Jastarnia wejście nr 52 ul. Leśna Jastarnia pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 30/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 2.08.2021 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Jastarnia, Jastrania wejście nr 47-48 ul. Nadmorska i Plażowa

Jastarnia

pomorskie

Jastarnia, Jastrania wejście nr 47-48 ul. Nadmorska i Plażowa Jastarnia pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 30/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 2.08.2021 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Jastarnia, wejście nr 49 przy Latarni Morskiej

Jastarnia

pomorskie

Jastarnia, wejście nr 49 przy Latarni Morskiej Jastarnia pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 200m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 30/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 2.08.2021 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Jastarnia, Jastarnia wejście nr 44 ul. Ogrodowa

Jastarnia

pomorskie

Jastarnia, Jastarnia wejście nr 44 ul. Ogrodowa Jastarnia pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Rzeka Nogat

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 25/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 28.08.2022 Temperatura powietrza: 29°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Malbork, Wileńska

Malbork

pomorskie

Malbork, Wileńska Malbork pomorskie Akwen: Rzeka Nogat

Długość lini brzegowej: 300m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gołubie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 25.08.2023

Godziny otwarcia: 01:00 - 01:00

Adres:

Gołubie, Por. Dambka 4

Gołubie

pomorskie

Gołubie, Por. Dambka 4 Gołubie pomorskie Akwen: Jezioro Dąbrowskie

Długość lini brzegowej: 50m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, tablica informacyjna.

Kąpielisko we wsi Dobrogoszcz nad jez. Dobrogoszcz

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Dobrogoszcz, nad j. Dobrogoszcz

Dobrogoszcz

pomorskie

Dobrogoszcz, nad j. Dobrogoszcz Dobrogoszcz pomorskie Akwen: Jezioro Dobrogoszcz

Długość lini brzegowej: 40m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Chałupy wejście na plażę nr 21

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Chałupy, ul.Bosmańska

Chałupy

pomorskie

Chałupy, ul.Bosmańska Chałupy pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Stężyca

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 25.08.2023

Godziny otwarcia: 01:00 - 01:00

Adres:

Stężyca, Raduńska

Stężyca

pomorskie

Stężyca, Raduńska Stężyca pomorskie Akwen: Jezioro Raduńskie Górne

Długość lini brzegowej: 43m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 15°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 5 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Krynica Morska, zejscie na plażę od ul. Marynarzy nr 31

Krynica Morska

pomorskie

Krynica Morska, zejscie na plażę od ul. Marynarzy nr 31 Krynica Morska pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad jez. Gałęźnym w Kościerzynie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 21/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 3.09.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 28.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Kościerzyna, nad j. Gałęźnym

Kościerzyna

pomorskie

Kościerzyna, nad j. Gałęźnym Kościerzyna pomorskie Akwen: Jezioro Gałęźne

Długość lini brzegowej: 15m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 15°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 5 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Krynica Morska, Zejście od ul. Korczaka

Krynica Morska

pomorskie

Krynica Morska, Zejście od ul. Korczaka Krynica Morska pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: 500m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Władysławowo wejście na plażę nr 3 odcinek Półwysep Helski

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Władysławowo, Półwysep wejscie nr 3

Władysławowo

pomorskie

Władysławowo, Półwysep wejscie nr 3 Władysławowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 15°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 5 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Krynica Morska,

Krynica Morska

pomorskie

Krynica Morska, Krynica Morska pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: brak danych

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 20/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 15°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 5 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Krynica Morska,

Krynica Morska

pomorskie

Krynica Morska, Krynica Morska pomorskie Akwen: Zatoka Gdańska

Długość lini brzegowej: brak danych

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Władysławowo wejście na plażę nr 9

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 7.09.2023 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 5 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 9 ul. Brzozowa

Władysławowo

pomorskie

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 9 ul. Brzozowa Władysławowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Władysławowo wejście na plażę nr 6

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 6 ul. Hryniewieckiego

Władysławowo

pomorskie

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 6 ul. Hryniewieckiego Władysławowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Władysławowo wejście na plażę nr 4

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 4 ul. Hryniewieckiego

Władysławowo

pomorskie

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 4 ul. Hryniewieckiego Władysławowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Władysławowo wejście na plażę nr 10

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 10 Aleja Żeromskiego

Władysławowo

pomorskie

Władysławowo, Władysławowo wejście nr 10 Aleja Żeromskiego Władysławowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Chłapowo wejście na plażę nr 12

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Chłapowo, Chłapowo wejście nr 12 Aleja Żeromskiego

Chłapowo

pomorskie

Chłapowo, Chłapowo wejście nr 12 Aleja Żeromskiego Chłapowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, tablica informacyjna.

Kąpielisko Ośrodek Stawiska

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 23/06/2024 - 25/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 27.08.2023 Temperatura powietrza: 23°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Stawiska,

Stawiska

pomorskie

Stawiska, Stawiska pomorskie Akwen: Jezioro Zakrzewie

Długość lini brzegowej: 20m Dodatkowe informacje: na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Borzechowskie Wielkie przy Ośrodku Wypoczynkowym „Jeziornik” w Borzechowie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 23/06/2024 - 25/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 21.08.2023 Temperatura powietrza: 25°C Temperatura wody: 24°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Borzechowo, nr działki 309

Borzechowo

pomorskie

Borzechowo, nr działki 309 Borzechowo pomorskie Akwen: Jezioro Borzechowskie Wielkie

Długość lini brzegowej: 55m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko PCM Garczyn

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2024 - 31/08/2024 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 31.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Garczyn, Nad j. Garczyn przy Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie

Garczyn

pomorskie

Garczyn, Nad j. Garczyn przy Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie Garczyn pomorskie Akwen: Jezioro Garczyn

Długość lini brzegowej: 30m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Sulęczyno

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 28.07.2021 Temperatura powietrza: 25°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 29.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Sulęczyno, Sulęczyno

Sulęczyno

pomorskie

Sulęczyno, Sulęczyno Sulęczyno pomorskie Akwen: Jezioro Węgorzyno

Długość lini brzegowej: 30m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad jeziorem Sudomie w miejscowości Sycowa Huta

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Sycowa Huta, nad j. Sudomie

Sycowa Huta

pomorskie

Sycowa Huta, nad j. Sudomie Sycowa Huta pomorskie Akwen: Jezioro Sudomie

Długość lini brzegowej: 30m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, kosze na śmieci, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Jastrzębia Góra wejście na plażę nr 25

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Jastrzębia Góra, wejście nr 25 ul.Bałtycka

Jastrzębia Góra

pomorskie

Jastrzębia Góra, wejście nr 25 ul.Bałtycka Jastrzębia Góra pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Jastrzębia Góra wejście na plażę nr 23

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 7.09.2023 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 5 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Jastrzębia Góra, wejście nr 23 ul.Rybacka

Jastrzębia Góra

pomorskie

Jastrzębia Góra, wejście nr 23 ul.Rybacka Jastrzębia Góra pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad Jeziorem Żarnowieckim w Lubkowie-DPS

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Lubkowo, Długa przy Domu Pomocy Społecznej

Lubkowo

pomorskie

Lubkowo, Długa przy Domu Pomocy Społecznej Lubkowo pomorskie Akwen: Jezioro Żarnowieckie

Długość lini brzegowej: 50m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Jastrzębia Góra wejście na plażę nr 22

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Jastrzębia Góra, Jastrzębia Góra wejście nr 22 ul. Rozewska

Jastrzębia Góra

pomorskie

Jastrzębia Góra, Jastrzębia Góra wejście nr 22 ul. Rozewska Jastrzębia Góra pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko przy Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Gdańskiej Czarlina nad jez. Jelenie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 10/06/2024 - 23/06/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 16.09.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 7.06.2024

Godziny otwarcia: -

Adres:

Czarlina, nad j. Wdzydze

Czarlina

pomorskie

Czarlina, nad j. Wdzydze Czarlina pomorskie Akwen: Jezioro Jelenie

Długość lini brzegowej: 35m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Ostrowo wejście na plażę nr 35

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Ostrowo, Wejście nr 35 Ostrowo-wieś

Ostrowo

pomorskie

Ostrowo, Wejście nr 35 Ostrowo-wieś Ostrowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Ostrowo Kolonia wejście na plażę nr 32

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Ostrowo, Droga wojewódzka nr 215

Ostrowo

pomorskie

Ostrowo, Droga wojewódzka nr 215 Ostrowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska.

Kąpielisko: Karwia wejście na plażę nr 43

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Karwia, Wejście nr 43 ul.Wojska Polskiego na wysokości szaletów

Karwia

pomorskie

Karwia, Wejście nr 43 ul.Wojska Polskiego na wysokości szaletów Karwia pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Karwia wejście na plażę nr 45

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Karwia, Karwia wejście nr 45 ul. Wojska Polskiego

Karwia

pomorskie

Karwia, Karwia wejście nr 45 ul. Wojska Polskiego Karwia pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 17/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 17.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Czarlina, nad j. Wdzydze

Czarlina

pomorskie

Czarlina, nad j. Wdzydze Czarlina pomorskie Akwen: Jezioro Radolne

Długość lini brzegowej: 35m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Gminne Wdzydze nad jeziorem Jelenie we Wdzydzach

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Wdzydze, nad j. Wdzydze

Wdzydze

pomorskie

Wdzydze, nad j. Wdzydze Wdzydze pomorskie Akwen: Jezioro Jelenie

Długość lini brzegowej: 44m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko morskie w Karwieńskich Błotach Drugich

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Karwieńskie Błoto Drugie, Wejście nr 11

Karwieńskie Błoto Drugie

pomorskie

Karwieńskie Błoto Drugie, Wejście nr 11 Karwieńskie Błoto Drugie pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad jez. Skrzynki Duże w Nowym Karpnie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 29/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Nowe Karpno, nad j. Skrzynki Duże od strony torów kolejowych

Nowe Karpno

pomorskie

Nowe Karpno, nad j. Skrzynki Duże od strony torów kolejowych Nowe Karpno pomorskie Akwen: Jezioro Skrzynki Duże

Długość lini brzegowej: 15m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny Mausz

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.06.2019 Temperatura powietrza: 30°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 16 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Ostrów Mausz, Ostrów-Mausz 12

Ostrów Mausz

pomorskie

Ostrów Mausz, Ostrów-Mausz 12 Ostrów Mausz pomorskie Akwen: Jezioro Mausz Duży

Długość lini brzegowej: 35m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko przy Ośrodku Wypoczynkowym Centrum Animacji Misyjnej Księży Werbistów

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 18.08.2023 Temperatura powietrza: 29°C Temperatura wody: 26°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Ocypel, Wczasowa 36

Ocypel

pomorskie

Ocypel, Wczasowa 36 Ocypel pomorskie Akwen: Jezioro Ocypel Wielki

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 30/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 14.08.2023 Temperatura powietrza: 27°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Ocypel, Harcerska 1

Ocypel

pomorskie

Ocypel, Harcerska 1 Ocypel pomorskie Akwen: Jezioro Ocypel Wielki

Długość lini brzegowej: 30m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko morskie w Dębkach

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2023 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 6 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Dębki, wejście nr 19

Dębki

pomorskie

Dębki, wejście nr 19 Dębki pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2023 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Zawiat, Zawiaty 1

Zawiat

pomorskie

Zawiat, Zawiaty 1 Zawiat pomorskie Akwen: Jezioro Jasień

Długość lini brzegowej: 25m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad jez. Rzuno w Dziemianach

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Dziemiany, nad j. Rzuno od strony wsi Dziemiany

Dziemiany

pomorskie

Dziemiany, nad j. Rzuno od strony wsi Dziemiany Dziemiany pomorskie Akwen: Jezioro Rzuno

Długość lini brzegowej: 58m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko morskie w Białogórze

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Białogóra, wejście nr 33

Białogóra

pomorskie

Białogóra, wejście nr 33 Białogóra pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Wiele,

Wiele

pomorskie

Wiele, Wiele pomorskie Akwen: Jezioro Wielewskie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Morskie Lubiatowo-pomiędzy wejściem na plażę nr 43 i 44

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Lubiatowo, wejście nr 44

Lubiatowo

pomorskie

Lubiatowo, wejście nr 44 Lubiatowo pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Jeleń

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 2/09/2024 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Bytów, Bytów

Bytów

pomorskie

Bytów, Bytów Bytów pomorskie Akwen: Jezioro Jeleń

Długość lini brzegowej: 53m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Ostrowite

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Ostrowite, Ostrowite k/Czerska

Ostrowite

pomorskie

Ostrowite, Ostrowite k/Czerska Ostrowite pomorskie Akwen: Jezioro Ostrowite

Długość lini brzegowej: 60m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2018 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 15°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Łeba, Kąpielisko przy plaży B w Łebie – od wejścia na plażę w rejonie ul. Turystycznej w kierunku zachodnim

Łeba

pomorskie

Łeba, Kąpielisko przy plaży B w Łebie – od wejścia na plażę w rejonie ul. Turystycznej w kierunku zachodnim Łeba pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 200m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Harcerskiej Bazy Obozowej w Czernicy

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2024 - 30/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 0°C Temperatura wody: 0°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Czernica,

Czernica

pomorskie

Czernica, Czernica pomorskie Akwen: Jezioro Dybrzk

Długość lini brzegowej: 15m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Swornegacie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Swornegacie, Podgórna

Swornegacie

pomorskie

Swornegacie, Podgórna Swornegacie pomorskie Akwen: Jezioro Karsińskie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Małe Swornegacie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Małe Swornegacie, Chojnicka

Małe Swornegacie

pomorskie

Małe Swornegacie, Chojnicka Małe Swornegacie pomorskie Akwen: Jezioro Charzykowskie

Długość lini brzegowej: 25m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Funka OW Mikomania

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 28.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Funka, Funka O W Mikomania

Funka

pomorskie

Funka, Funka O W Mikomania Funka pomorskie Akwen: Jezioro Charzykowskie

Długość lini brzegowej: 20m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Charzykowy

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Charzykowy, Promenada

Charzykowy

pomorskie

Charzykowy, Promenada Charzykowy pomorskie Akwen: Jezioro Charzykowskie

Długość lini brzegowej: 99m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Czołpino

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 21/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 23.08.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Czołpino, Czołpino

Czołpino

pomorskie

Czołpino, Czołpino Czołpino pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Park Trendla

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 7 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Słupsk, Arciszewskiego

Słupsk

pomorskie

Słupsk, Arciszewskiego Słupsk pomorskie Akwen: Staw Trendla

Długość lini brzegowej: 30m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Rowy Zachód Radomsko

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Rowy, Rowy plaża na zachód od portu

Rowy

pomorskie

Rowy, Rowy plaża na zachód od portu Rowy pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Rowy Zachód Słoneczko

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Rowy,

Rowy

pomorskie

Rowy, Rowy pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Rowy Zachód Apator

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Rowy,

Rowy

pomorskie

Rowy, Rowy pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Rowy Zachód Centralne

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Rowy,

Rowy

pomorskie

Rowy, Rowy pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Rowy Wschód Słowińskie I

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Rowy,

Rowy

pomorskie

Rowy, Rowy pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Rowy Wschód Słowińskie II

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Rowy,

Rowy

pomorskie

Rowy, Rowy pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Rowy Zachód Domki Letniskowe

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2023 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Rowy,

Rowy

pomorskie

Rowy, Rowy pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Świeszyno nad jeziorem Głębokim

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 28.08.2023 Temperatura powietrza: 25°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Świeszyno, Świeszyno

Świeszyno

pomorskie

Świeszyno, Świeszyno Świeszyno pomorskie Akwen: Jezioro Głębokie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Ośrodek wypoczynkowy nad Jeziorem Rychnowskim

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 29.08.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 24°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Człuchów, Wojska Polskiego

Człuchów

pomorskie

Człuchów, Wojska Polskiego Człuchów pomorskie Akwen: Jezioro Rychnowskie

Długość lini brzegowej: 146m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad jeziorem Końskim w Przechlewie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 30/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 25.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Przechlewo, Człuchowska

Przechlewo

pomorskie

Przechlewo, Człuchowska Przechlewo pomorskie Akwen: Jezioro Końskie

Długość lini brzegowej: 48m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Dębina

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Dębina, Dębina

Dębina

pomorskie

Dębina, Dębina Dębina pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Ośrodek Szkoleniowy WOPR

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024 Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Człuchów, Ględowo 3W

Człuchów

pomorskie

Człuchów, Ględowo 3W Człuchów pomorskie Akwen: Jezioro Rychnowskie

Długość lini brzegowej: 60m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Poddąbie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Poddąbie, Poddąbie

Poddąbie

pomorskie

Poddąbie, Poddąbie Poddąbie pomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko w Obłężu

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.08.2023 Temperatura powietrza: 27°C Temperatura wody: 23°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 31.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Obłęże,

Obłęże

pomorskie

Obłęże, Obłęże pomorskie Akwen: Jezioro Obłęże

Długość lini brzegowej: brak danych

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad Jeziorem Dymno w Koczale

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 25.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Koczała, kąpielisko zlokalizowane na działce nr 490 obręb Koczała w szerokości istniejącego pomostu rekreacyjno - wędkarskiego przylegającego do działki nr 628 obręb Koczała na której znajduje się plaża

Koczała

pomorskie

Koczała, kąpielisko zlokalizowane na działce nr 490 obręb Koczała w szerokości istniejącego pomostu rekreacyjno - wędkarskiego przylegającego do działki nr 628 obręb Koczała na której znajduje się plaża Koczała pomorskie Akwen: Jezioro Dymno

Długość lini brzegowej: 56m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 3.07.2023 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 25.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Rzeczenica, Rzewnica

Rzeczenica

pomorskie

Rzeczenica, Rzewnica Rzeczenica pomorskie Akwen: Jezioro Szczytno

Długość lini brzegowej: 45m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Miastko nad jeziorem Lednik

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.09.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 16°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Miastko, Miastko

Miastko

pomorskie

Miastko, Miastko Miastko pomorskie Akwen: Jezioro Lednik

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko na jeziorze Żuczek w Debrznie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 16.07.2023 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 24°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Debrzno, Żuczek

Debrzno

pomorskie

Debrzno, Żuczek Debrzno pomorskie Akwen: Jezioro Żuczek

Długość lini brzegowej: 30m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko na jeziorze Staw Miejski w Debrznie

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 17.08.2023 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 24°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Debrzno, Jeziorna

Debrzno

pomorskie

Debrzno, Jeziorna Debrzno pomorskie Akwen: Jezioro Miejskie

Długość lini brzegowej: 50m

Dodatkowe informacje: wyróżnienia, teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

