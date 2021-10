Woj. pomorskie: co dzisiaj (18.10.2021) robi Straż Pożarna w woj. pomorskim? Aktualności

NOWE Zmiana czasu z letniego na zimowy: 18.10.2021. Kiedy przestawiamy zegarki z czasu letniego na zimowy? Czy to ju┼╝ w┼éa┼Ťnie teraz?

Tak, w czwart─ů w pa┼║dzierniku niedziel─Ö nawet je┼Ťli nie zerwiemy si─Ö w ┼Ťrodku nocy do przestawiania czasu to i tak spa─ç b─Ödziemy mogli o godzin─Ö d┼éu┼╝ej. Jaka to...