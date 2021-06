Woda w Bałtyku jest bardzo ciepła. Temperatury powyżej średniej wakacyjnej. To nie tylko zasługa gorących dni

Dynamicznie wzrosła temperatura wody w Bałtyku. Jeszcze kilkanaście dni temu były obawy, że morze w czasie tegorocznych wakacji będzie... bardzo zimne.

Pomiary temperatury wody Zatoki Gdańskiej w miejscowościach turystycznych Mierzei Wiślanej mogą zaskoczyć nawet miejscowych. Woda jest bardzo ciepła - od 20 do nawet 22 st. C. To od 2 do 4 st. C więcej od średniej temperatury wody w Bałtyku mierzonej w miesiącach wakacyjnych. W lipcu i sierpniu wynosi ona 18 st. C. Dla porównania - w Morzu Śródziemnym, w tym samym okresie, np. w okolicach greckich wysp, może ona wynosić nawet 30 st. C.

Co ciekawe, nic nie zapowiadało takiego wzrostu temperatury. Wg ekspertów portalu dobrapogoda.pl, biorąc pod uwagę chłodną wiosnę były nawet obawy, że Bałtyk nie zdąży się nagrzać na wakacje 2021. W portalu dobrapogoda.pl prześledzili poziom temperatury wody w Bałtyku. Na początku czerwca tego roku woda miała w poszczególnych odcinkach polskiej linii brzegowej zaledwie od 9 do 12 st. C. Dni i noce były chłodne - morze nie było w stanie się nagrzać.

Po 10 dniach jednak temperatura wody wzrosła o 5 st. C, a po kilku ostatnich ciepłych dniach, ma już od 19 do 22 st. C.

- Wystarczył jednak ponad tydzień stabilnej, przede wszystkim bardzo słonecznej pogody nad Bałtykiem, by woda powierzchniowa zaczęła się szybko nagrzewać - czytamy na portalu dobrapogoda.pl. To jednak nie wszystko.

- Stabilny układ wyżowy ze słabym i umiarkowanym wiatrem, nie sprzyja mieszaniu się wody, w tym wypływaniu na powierzchnie chłodniejszej wody z głębszego poziomu Bałtyku - tłumaczą meteorolodzy. Na Pomorzu, wg pomiarów radarowych (skyradar.pl), w Jastrzębiej Górze i Władysławowie morze ma temperaturę 19 st. C. U nasady Półwyspu Helskiego wynosi 20 st. C. Podobnie jest na Zatoce Puckiej, na wybrzeżu Gdyni, Sopotu i Gdańska. Im dalej na wschód, tym woda robi się cieplejsza - W Stegnie, Sztutowie, Kątach Rybackich i Krynicy Morskiej dochodzi do 22 st. C. Bardzo ciepłe są wody Zalewu Wiślanego - osiągają 23 st. C (jednak w latach ubiegłych kąpiel w tym akwenie, ze względu na występowanie różnego rodzaju bakterii nie była wskazana). Tyle samo wskazują pomiary na Zalewie Szczecińskim.

Najcieplejszym akwenem Bałtyku jest obecnie Zalew Kuroński (podzielony między Litwę a rosyjski Obwód Kaliningradzki. Tu woda ma temperaturę od 24 st. C do nawet 25 w okolicach Kłajpedy.

Zaznaczmy, temperatura wody jest jednym z czynników mogących spowodować wykwity toksycznych bakterii - sinic. Im cieplejsza woda tym proces jest szybszy.

Temperatura jest również jednym z czynników wpływającym na bezpieczeństwo osób kąpiących się. Na kąpieliskach morskich strzeżonych przez ratowników WOPR wejście do wody dozwolone jest, gdy woda osiąga 17 st. C. Poniżej tej wartości, wychłodzenie organizmu pływaka, który nie jest zaopatrzony w tzw. piankę, postępuje bardzo szybko, powodując osłabienie, dezorientację, skurcze mięśni, omdlenia, utratę przytomności. To jedna z przyczyn utonięć nad polskim morzem. Z drugiej jednak strony, osoby chcące skorzystać z kąpieli w polskim morzu powinny być przygotowane i na inne niebezpieczeństwa.

Radosław Gałkowski, nauczyciel pływania, doświadczony ratownik, który pracował m.in. na Mierzei Wiślanej tłumaczy, że akweny morskie na południu Europy, bardziej zasolone, sprawiają że łatwiej jest utrzymać się na powierzchni, woda ma wyższą temperaturę. Z kolei nad Zatoką Gdańską, a zwłaszcza na Mierzei Wiślanej, fale występują z wysoką częstotliwością, a tzw. prąd wsteczny (zabierający pływaka w głąb morza - red.) jest bardzo silny. Pływanie w takich warunkach wymaga dobrych umiejętności pływackich i pływackiego doświadczenia (a takich wg statystyk Polacy w znacznej mierze nie potrafią pływać).

Dlatego ratownicy WOPR uczulają, by korzystać ze strzeżonych odcinków plaż i stosować się do zaleceń ratowników czuwających nad bezpieczeństwem osób zażywających morskich kąpieli. Sopocka plaża z drona! Tak odpoczywamy w gorący weekend

Zobacz wideo: