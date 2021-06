Wniosek o odwołanie szefa MEiN Przemysława Czarnka zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. „Rządzący wprowadzają chaos” Natalia Grzybowska

Wniosek o odwołanie szefa MEiN Przemysława Czarnka zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas konferencji „Wspólny głos". Pomorze reprezentowała na niej wiceprezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim

Zwrócę się do koleżanek i kolegów z Koalicji Obywatelskiej o przygotowanie wniosku o odwołanie ministra Czarnka – zapowiedział podczas konferencji w poniedziałek, 21.06.2021 r. Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy dodał, że rządzący wprowadzają do szkoły olbrzymi chaos, a ponadto ją upolityczniają. – Nie ma na to naszej zgody, my chcemy szkoły uspołecznionej, nowoczesnej, chcemy szkoły, która uczy myślenia – podkreślał. Pomorze na konferencji reprezentowała wiceprezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.