Wniosek o odwołanie starosty tczewskiego Mirosława Augustyna nie przeszedł. Duże emocje podczas sesji Krystyna Paszkowska

Raczej nie takiego wyniku głosowania w sprawie odwołania Mirosława Augustyna z urzędu starosty tczewskiego spodziewali się inicjatorzy złożenia wniosku w przedmiotowej sprawie. Pod złożonym w maju 2021 r. wnioskiem podpisało się 9 radnych (6 z PiS, 2 z Inicjatywy Samorządowej i 1 niezrzeszony). 11 radnych było za odwołaniem starosty, tyle samo było przeciw, jeden z radnych oddał głos nieważny. Tym samym starosta pozostaje. To nie koniec sprawy. Na sesji zarząd otrzymał absolutorium, ale radni nie udzielili mu wotum zaufania, co skutkuje kolejnym głosowaniem o odwołanie - tym razem całego zarządu. Stanie się to nie wcześniej niż za 2 tygodnie.