Włodzimierz Czarzasty w Gdańsku do reszty opozycji: Jak będziemy mądrzy, to za 2 lata będziemy rządzili i będziemy wydawać te pieniądze

- To co dla nas ważne, to by te środki były wydawane z udziałem samorządów - mówił Włodzimierz Czarzasty na konferencji prasowej. - Rozmawiamy o tym jak najlepiej przypilnować i wydatkować środki, które zostaną w KPO dla Polski przyznane. W ostatnim czasie rozmawialiśmy z panem premierem, który na nasze zaproszenie przyszedł do Sejmu, czyli na nasz teren. Podtrzymaliśmy rozmowę dot. postulatów, które zostały złożone 29 marca, co mogliśmy zrobić jak każda partia i każdy samorząd. Uznaliśmy, że na tym etapie najważniejsze są dla nas min. 850 mln euro na szpitale powiatowe, 300 mln euro na wsparcie turystyki, gastronomii i hotelarstwa oraz wsparcie budownictwa mieszkaniowego. Chcemy, by wybudowano 75 tys. mieszkań. One mają być dla ludzi, którzy nie mają zdolności kredytowej. Na to ma być przeznaczone min. 1,1 mld euro. Do tego dodaliśmy by min. 30 proc. środków z KPO trafiło do samorządów. Mają być one rozdzielane przez zarządy województw. Będzie w tym celu powołany komitet monitorujący. Na naszą prośbę zostały dopisane do niego związki zawodowe oraz przedstawiciele wszystkich szczebli korporacji samorządowych - dodał.

- Z tego co wiemy, to pan premier skieruje wtedy ten projekt do Komisji Europejskiej - mówił Włodzimierz Czarzasty. - W komitecie monitorującym mamy mieć przedstawiciela, bo nie ufamy tej stronie. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych także niedawno były dzielone środki i rząd PiS podjął skandaliczną decyzję o obdarowaniu w większości samorządów związanych z PiS-em. Tu są środki ze strony Komisji Europejskiej, one mają określony nadzór i tego boi się Zbigniew Ziobro, bo jeżeli w Polsce ktoś będzie łamać prawo, to te środki będą zabrane. To, że z panem Ziobro chcą głosować inni - nie komentuję działań naszych braci z opozycji. My z panem Hołownią mamy podobne zdanie co do KPO. PO i PSL przyjęły inny kurs, każdy ma w tej sprawie swoje zdanie - dodał wicemarszałek Sejmu.

Będzie 75 tysięcy mieszkań?

Pytany o realizację tych postulatów, jak choćby 75 tys. mieszkań na wynajem biorąc pod uwagę porażkę rządowego programu Mieszkanie Plus, odpowiedział:

- Co mnie obchodzi nieudolność PiS-u? To, że PiS-owi nie wyszło, nie znaczy, że nie wyjdzie tym, którzy potrafią to zrobić. Jest z nami Jerzy Śnieg, szef jednej z największych na terenie Pomorza spółdzielni mieszkaniowych, która buduje mieszkania. Jeżeli PiS nie umie budować mieszkań, niech zadzwoni do Jerzego Śniega - mówił Włodzimierz Czarzasty wskazując na szefa Lewicy na Pomorzu. - Te pieniądze będą wydawane w przeciągu siedmiu lat. Do końca tego roku będzie szła procedura. W przyszłym roku pójdą pierwsze zaliczki. W międzyczasie musi pojawić się ok. 70 ustaw, które będą m.in. normowały kwestię budowy mieszkań. Mówię w Gdańsku, do wszystkich swoich przyjaciół z opozycji, jak będziemy mądrzy, to za 2 lata będziemy rządzili. Za 2 lata będziemy wydawać te pieniądze. A co trzeba zrobić, żeby móc wydawać pieniądze? Trzeba mieć co wydawać. To takie proste. Jestem synem chłopa i jestem pragmatykiem. Żeby wydawać, trzeba mieć, a nie pieprzyć kocopoły na ten temat. To pieniądze przyznawane przez Komisję Europejską. Ona kontroluje te środki. Jeżeli baran jeden z drugim mówi, że będzie miliard euro dla Obajtka, to nie będzie to możliwe, bo Komisja Europejska tego nie zaakceptuje. Po drugie jest komitet monitorujący, który ma powstać. Tam będą przedstawiciele samorządów i związków zawodowych. Po trzecie, na etapie zagwarantowania min. 30 proc. środków dla samorządów, będzie to przechodziło przez zarządy sejmików. Jestem liderem formacji, której liderzy robią, to co mówią i mają jaja - dodał.