Włodarz namawia do rozliczania się z podatku dochodowego w Malborku. Każdy podatnik dla samorządu jest na wagę złota

Warto wiedzieć, że deklaracji PIT nie trzeba składać w Urzędzie Skarbowym zgodnym z miejscem zameldowania, ale według miejsca zamieszkania na dzień 31 grudnia danego roku podatkowego. Dlatego Malbork namawia: „Płać podatki tu, gdzie mieszkasz!”

- Pamiętajmy, że PIT to rozliczenie z Urzędem Skarbowym, a podatki nie trafiają w całości do Skarbu Państwa. Samorządy mają 38,40 proc. udziały w tym, co spłynie z rozliczeń. W kontekście budżetu miasta to w 2023 r. będzie to ok. 30 mln zł – mówi Marek Charzewski, burmistrz Malborka.