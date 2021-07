Włochy czy Anglia? Kto wygra dzisiejszy finał EURO 2020? Sprawdziliśmy formacje reprezentacji Italii i Anglii [analiza]

Kto ma większe szanse w finale? Kto jest faworytem? Prześledźmy poszczególne formacje obu reprezentacji i przekonajmy się gdzie i która reprezentacja ma przewagę nad rywalem.

CZYTAJ TAKŻE: Włochy - Anglia NA ŻYWO, LIVE. Gdzie oglądać finał? Kto wygra EURO 2020?

Bramkarze

Włosi stracili w turnieju trzy gole, a Anglicy tylko jednego. To jednak nie jest główny wyznacznik. Jordan Pickford prezentuje się dobrze w tym turnieju i pokazał, że potrafi pomóc drużynie w trudnym momencie. To jednak Gianluigi Donnarumma konsekwentnie pracuje na tytuł najlepszego bramkarza EURO 2020. Daje drużynie spokój, jest w znakomitej formie i nie dziwi, że właśnie podpisał kontrakt z PSG. Prezentuje spokój i zarazem ogromną pewność siebie. Punkt dla Italii.

Obrońcy

Właśnie postawa defensywy reprezentacji Anglii ma największy wpływ na to, że drużyna straciła tylko jednego gola. I to nie z gry, a ze stałego fragmentu gry, czyli po bezpośrednim strzale z rzutu wolnego. Harry Maguire i John Stones stanowią zaporę dla rywali. Giorgio Chiellini i Leonardo Bonucci też spisują się znakomicie, ale jednak Anglicy popełniają mniej błędów, a do tego dają więcej drużynie w ofensywie. Punkt dla Anglii.

Pomocnicy

Obie reprezentacje mają świetnych zawodników w środku pola. Kalvin Phillips w reprezentacji Anglii rozgrywa bardzo dobry turniej, a Mason Mount to piłkarz, który w każdej chwili może się uaktywnić. Pytanie tylko czy zagra, czy Anglicy postawią na ustawienie ultradefensywne, jak w meczu z Niemcami. Włoska druga linia prezentuje się w tym tym turnieju świetnie i jest bardziej kreatywna niż u rywali. Przyznajemy punkt reprezentacji Włoch.