Władysławowo. Nie przepuścił pieszej na pasach i zajechał jej drogę. Groźną sytuację wymusił kierowca firmy z powiatu puckiego | WIDEO

Sytuacja na przejściu dla pieszych we Władysławowie (wideo)

Sezon wakacyjny w nadmorskim powiecie puckim zaczyna się już w czerwcu i zawsze wiąże się z dużymi utrudnieniami w ruchu drogowym, a korki związane z dojazdem do Władysławowa i w samym nadmorskim kurorcie są już standardem. Nie raz potrzeba ponad godzinę, by pokonać mizerne 12 kilometrów na trasie z Pucka do Władysławowa i miejscowi doskonale o tym wiedzą.

Stanie w korku, jazda z "zawrotną" prędkością 5 km/h i hamowanie co 10 metrów w sezonie wakacyjnym we Władysławowie utarło się już jako normalne, jednakże kierowcy nie zawsze wykazują się cierpliwością i często jadą na tzw. "zderzakach", zamiast zachowania odpowiedniego odstępu i pilnowania tego, co dzieje się na drodze.

O skutkach takiej jazdy przekonał się jeden z pracowników firmy w powiecie puckim, który "pilnując" swojej kolejki w korku we Władysławowie zajechał przejście dla pieszych w momencie, kiedy przechodziła przez nie kobieta.