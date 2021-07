Władysławowo: Lampiony (nie)szczęścia. Akcja informacyjna straży miejskiej i samorządu. "Nie puszczaj, nie kupuj" Piotr Niemkiewicz

Urząd Miejski we Władysławowie rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą "Stop lampionom nieszczęścia". Akcja prowadzona wraz ze Strażą Miejską we Władysławowie, ma informować i uświadamiać o zagrożeniach, jakie niesie popularna wakacyjna „atrakcja”, która choć widowiskowa, może m.in. doprowadzić do cierpienia, a nawet śmierci zwierząt!