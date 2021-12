Władysławowo. 61-letni mieszkaniec Torunia przyjechał do komisariatu po skradzione rzeczy. Był pijany

Władysławowo. Przyjechał po skradzione rzeczy. Był pijany

To była bardzo nietypowa wizyta 61-letniego mieszkańca Torunia, który we wtorek przed południem odwiedził komisariat policji we Władysławowie. Kierowca zaparkował swojego citroena przed drzwiami siedziby policji i wmaszerował do budynku.