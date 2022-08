Władysław Kozakiewicz: Powinniśmy wszyscy stanąć na ulicy i pokazać wała Rosji ROZMOWA

42 lata temu zrobił pan na stadionie na Łużnikach w Moskwie coś, co przeszło do historii i to nie tylko sportu. Czy może pan przybliżyć młodszym kibicom okoliczności tego wydarzenia podczas igrzysk olimpijskich?

To była Rosja, 1980 rok. W Polsce były wówczas strajki, Lech Wałęsa, pustki w sklepach, a Rosjanie na granicy i pytanie: wejdą czy nie wejdą? Mieliśmy wówczas igrzyska. Atmosfera była nieprzyjemna, ponieważ Rosjanie byli zdecydowanie przeciwko Polakom. Nienawidzili nas w tym czasie, jeszcze bardziej, niż zawsze. Chcieli nas we wszystkim ograć. Czuliśmy to już w wiosce olimpijskiej i na stadionie. Mieliśmy w głowie, że Rosjanie nas męczą w tej zimnej wojnie.

Jak potoczył się ten pamiętny konkurs tyczkarski?

Było tak, że Rosjanin miał wygrać. Konstantin Wołkow był w bardzo dobrej formie i organizatorzy byli pewnie, że wygra. Przed Moskwą miałem kontuzję i dochodziłem do siebie, a on był pewniakiem. Konkurs był ciekawy o tyle, że w momencie rozpoczęcia walki o medale publiczność zaczęła gwizdać. Nie były to gwizdy skierowane do wszystkich startujących, tylko na Polaków. Jak na rozbiegu stawał Tadek Ślusarski, Mariusz Klimczyk czy ja, to gwizdano na nas. To nas wkurzało, bo na zawodach lekkoatletycznych nigdy się nie gwiżdże. Klaszcze się lub po prostu jest cisza. Chcieli nas zdenerwować, ale powiedzmy, że źle trafili. Dawało nam to jeszcze więcej werwy. W momencie, kiedy zostałem sam i jako jedyny przeskoczyłem 5,65 i 5,70 w pierwszych próbach, to poczułem się ważny. Miałem już złoty medal, a publiczność nie odpuszczała gwiżdżąc. Jak gwiżdżą na Polaka w Rosji, to jeszcze mógłbym to puścić, ale jak na Kozakiewicza… (śmiech) Mam twardy charakter i powiedziałem sobie, że na mnie nie będziecie gwizdać.