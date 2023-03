Wkrótce premiera nowego spektaklu Sergiusza Mizery i grupy teatralnej "Sotie". Tym razem reżyser wziął na warsztat "Tango" Sławomira Mrożka

Grupa teatralna „Sotie” Sergiusza Mizery oraz Kwidzyńskie Centrum Kultury zapraszają na spektakl pod tytułem „Tango” Sławomira Mrożka. Spektakl odbędzie się w dwóch terminach: 31 marca i 1 kwietnia, o godz. 16:00 i 18:15. Bilety w cenie 20 złotych do nabycia w kasie teatru oraz na stronie internetowej Kwidzyńskiego Centrum Kultury.

- Poszukiwanie własnej tożsamości, zdefiniowanie tego, kim jesteśmy – to wyzwanie stojące dzisiaj tak przed nami samymi, naszymi społecznościami, jak i całymi narodami. Droga do jej odnalezienia bywa pełna strachu, przeszkód i zagrożeń. Rozdarci pomiędzy tym, co było, a tym, co być powinno, staramy się odnaleźć nasze miejsce w świecie. „Tango” Sławomira Mrożka jest próbą naszego dialogu z tymi wyzwaniami, próbą zmierzenia się ze skutkami tych poszukiwań. Spektakl ten, przeplatany typowym dla autora humorem oraz wielością ukrytych pod powierzchnią znaczeń, jest dobrym powodem, by odpocząć od zgiełku dnia codziennego, a jednocześnie, śledząc los bohaterów dramatu, zadać kilka ważnych pytań samemu sobie - czytamy w komunikacie Kwidzyńskiego Centrum Kultury.