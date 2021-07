Wjechał wypożyczonym autem na plażę we Władysławowie i porzucił samochód, nie wyłączając sillnika Magdalena Gębka-Scuffins

We Władysławowie oficjalnie rozpoczął się sezon wakacyjny - i to z impetem. Już 1 lipca 2021 na władysławowskiej plaży zostało porzucone auto - i to z włączonym silnikiem. Ponieważ należy ono do wypożyczalni samochodów Panek, przypadkowi świadkowie zgłosili sprawę firmie, która natychmiast usunęła nieprawidłowo zaparkowaną Toyotę.