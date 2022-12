Wizyta premiera w gdańskim porcie. Mateusz Morawiecki: "Dzisiaj ten węgiel jest"

Premier Mateusz Morawiecki w Gdańsku - 05.12.2022 r.

- Zaproponowaliśmy dopłatę do węgla, żeby 3 tony były tańsze, ale to okazało się niewystarczające - oznajmił Morawiecki. - Weszliśmy w ciąg logistyczny, uruchomione zostały wszelkie możliwości przeładunkowe, większy przywóz z całego świata i dzisiaj ten węgiel jest.

Podczas konferencji Morawiecki zaznaczył, że obecnie problem polega na tym, że w niektórych gminach składy węglowe, z którymi gminy podpisały umowy, są już zapełnione. Dlatego w porcie gdańskim czeka kilka składów.

- Tu na Pomorzu pan wojewoda zapewnił mnie, że niemal wszystkie gminy podpisały umowy, a przynajmniej węgiel dociera. Cała ta umowa jest realizowana. Jeśli trzeba będzie awaryjnie dostarczyć gdzieś węgiel, to jesteśmy po to, żeby do każdej gminy dostarczyć rzeczywiście ten węgiel.

Morawiecki dodał, że jeśli jakaś gmina z różnych względów nie współpracuje, to mieszkańcy mają zwrócić się do swoich włodarzy, aby ci umożliwili dostarczenie węgla bezpośrednio - czy to przez importerów, czy też inne składy węglowe.