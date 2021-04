Wisła Płock - Lechia Gdańsk 30.04.2021 r. Lechia zagrała skutecznie w Płocku i odniosła cenne zwycięstwo. Fenomenalny był Dusan Kuciak

Szkoleniowiec do końca sezonu nie będzie miał do dyspozycji Łukasza Zwolińskiego, który ma pęknięto żebro. W meczu z Wisłą zastąpił go Kenny Saief. Biało-zieloni dobrze zaczęli to spotkanie, bo od początku szukali okazji do strzelenia gola. W 3 minucie w starciu z Jakubem Rzeźniczakiem padł w polu karnym Conrado. Sędzia Łukasz Szczech kazał grać dalej, ale po interwencji arbitra VAR Daniela Stefańskiego podszedł do monitora i podyktował rzut karny. Pewnie na gola zamienił go niezawodny w tym sezonie Flavio Paixao. Lechia objęła prowadzenie i… przestała grać. Biało-zieloni cofnęli się głęboko, a Wisła pokazała, że potrafi zagrać ofensywnie i miała kilka okazji bramkowych. Chociażby Patryk Tuszyński głowę posłał piłkę w poprzeczkę, w uderzenie Rzeźniczaka świetnie obronił Dusan Kuciak. W 35 minucie miała miejsce bardzo kontrowersyjna sytuacja, bowiem w polu karnym padł Tuszyński. Sędzia Szczech bez wahania podyktował rzut karny uznając faul Kristersa Tobersa, choć bardzo trudno dopatrzeć się jakiegokolwiek przewinienia ze strony Łotysza. Sprawiedliwości stało się zadość, bowiem Mateusz Szwoch z karnego strzelił w słupek, a dobitkę Dusana Lagatora obronił Kuciak. W 44 minucie gospodarze mieli jeszcze jedną szansę, ale strzał z pięciu metrów Alana Urygi także obronił bramkarz biało-zielonych. Za to tuż przed przerwą Lechia powinna strzelić drugiego gola. Świetną kontrę wyprowadził Conrado, zagrał do Żarko Udovicicia, ale po jego dośrodkowaniu Saief z trzech metrów strzelił głową w boczną siatkę.