Wisła Płock - Lechia Gdańsk 17.12.2021 r. Lechia chce zdobyć Płock. Tomasz Kaczmarek: Jesteśmy pełni wiary i przekonania w nasze możliwości

Tomasz Kaczmarek, trener biało-zielonych, oraz zawodnicy byli źli po przegranym meczu z Jagiellonią Białystok. W Płocku będą chcieli pokazać sportową złość. Lechia musi spodziewać się trudnego meczu, bo Wisła u siebie jest bardzo groźnym zespołem. W tym sezonie na własnym stadionie wygrała siedem meczów i dwa zremisowała, strzelając 16 goli i tracąc trzy. Ostatnim zespołem, który w lidze wygrał w Płocku była… Lechia, która zwyciężyła w kwietniu tego roku 3:1 po golach Flavio Paixao, Bartosza Kopacza i Josepha Ceesaya.

- Drużyny, które jadą do Płocka za dużo myślą o tym, że Wisła u siebie jest niepokonana. Być może bierze się to z nadmiernego szacunku. Niektórym zespołom dobrze gra się u siebie, a do tego Wisła jest w dobrym momencie. Nie koncentrujemy się na tym, jak Wisła gra u siebie, tylko jedziemy z przekonaniem, że chcemy kontynuować naszą pracę, zagrać dobry mecz na naszych warunkach. W Wiśle są dobrzy zawodnicy, mamy szacunek do rywala, ale na koniec roku chcemy rozegrać bardzo dobry mecz i jesteśmy pełni wiary i przekonania we własne możliwości – zapewnia trener Kaczmarek.