Wisła Płock - Lechia Gdańsk 17.07.2022 r. Lechia tragiczna w drugiej połowie. Tomasz Kaczmarek: Graliśmy naiwnie i nieodpowiedzialnie

Biało-zieloni muszą godzić grę w PKO Ekstraklasie i eliminacjach Ligi Konferencji. To wymusza rotację składu przez trenera Tomasza Kaczmarka, a przez to defensywa spisuje się źle. Szkoleniowiec mówi, że nie chce zbyt liczebnej kadry, ale po raz kolejny można było się przekonać, że defensywa wymaga natychmiastowych wzmocnień. W niedzielę w Płocku kulała jednak też ofensywa osłabiona brakiem Łukasza Zwolińskiego, który narzeka na lekki uraz po meczu w Macedonii Północnej. Napastnik ma być jednak gotowy do gry w spotkaniu z Rapidem Wiedeń.

W pierwszej połowie gra Lechii nie wyglądała jeszcze tak źle. Ciężar gry na siebie brał Marco Terrazzino, który miał dużą ochotę do gry. Aktywni starali się byli Christian Clemens oraz Ilkay Durmus. To przełożyło się na sytuacje bramkowe, ale tym razem brakowało skuteczności, a więc tego co miało być atutem gdańskiego zespołu. Niektóre akcje mogły się nawet podobać, ale Lechia nie miała wystarczającej jakości w polu karnym rywali. Końcówka pierwszej połowy to już dominacja Wisły, a po złym zachowaniu Rafała Pietrzaka gola dla gospodarzy strzelił Łukasz Sekulski.