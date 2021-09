Wirusolog prof. Bieńkowska-Szewczyk: Liczba zakażeń wzrasta i będzie wzrastać, o bezpieczeństwie nie ma więc mowy

W jakim punkcie pandemii teraz jesteśmy? Czy to jest względna stabilizacja, faza schyłkowa czy jednak cisza przed burzą?

Jesteśmy w fazie rozwojowej. Oczywiście nie można tu mówić o takiej skali pandemii, jak na początku roku. Faktem jest jednak to, że liczba zakażeń wzrasta i na pewno będzie wzrastać. Mam też ogromną nadzieję, że nie będziemy obserwować tak dramatycznych liczb, jak wiosną. Trzeba też pamiętać o tym, że faktyczna liczba zakażeń jest dużo wyższa niż liczba zakażeń wykrywanych. Z powodu braku dolegliwości chorobowych lub chęci uniknięcia kwarantanny, dużo osób się nie testuje. Można to zrozumieć, ale to nie jest sposób, żeby pandemię wygasić. Ciągle jesteśmy w aktywnej fazie pandemii. Jest to związane z tym, że niedostateczna liczba osób się zaszczepiła.