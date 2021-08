Wirtualny Teatr Historii "Niepodległa" na Placu Pokoju w Lęborku już 17-19 sierpnia

Wyjątkowe muzeum na kołach tylko w tym roku dotrze do 20 miast i kurortów wypoczynkowych od Mazowsza, przez Warmię i Mazury, Pomorze, Lubuskie, Wielkopolskę, Śląsk, Małopolskę i Świętokrzyskie, by wrócić jesienią na Mazowsze. Przez 3 dni, od 17 sierpnia do 19 sierpnia, będzie je można zobaczyć je na Placu Pokoju w Lęborku.Celem wirtualnego muzeum jest upamiętnienie 100-lecia Odzyskania Niepodległości i pokazanie procesu odbudowy Państwa Polskiego.Zaprasza do niego Biuro Programu „Niepodległa” wraz Lęborskim Centrum Kultury.

- Niepodległa zawsze stawiała sobie za cel wspieranie inicjatyw lokalnych i regionalnych tak, by wszyscy Polacy mogli przyłączyć się do wspólnego świętowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy naszej państwowości. Stąd programy dotacyjne, z których na przestrzeni zaledwie kilku lat skorzystało już ponad 1000 instytucji lokalnych i regionalnych

- wyjaśnia Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu „Niepodległa”. -