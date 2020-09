Wilno w Gdańsku (4-6 września 2020 r.). W programie Jarmark wileński, spotkania, debaty, koncerty. Zobaczcie ZDJĘCIA z poprzednich edycji

Wilno w Gdańsku to festiwal kulturalny, który organizowany jest wspólnie przez miasta partnerskie Gdańsk i Wilno już po raz siedemnasty. Co roku w jego ramach odbywa się tradycyjny Jarmark Wileński oraz wiele wydarzeń artystycznych.Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się od 4 do 6 września.

Jarmark wileński odbywa się na Targu Węglowym. Znajdziemy na nim produkty o wysokich walorach smakowych, wytwarzane zgodnie z oryginalną recepturą, których tradycja związana jest z Wileńszczyzną i Litwą. To miody, wędliny, sery, napoje, sękacze, chałwa, pieczywa, kiszone warzywa, orzechy, litewskie słodycze czy ser jabłkowy. Z kolei wyroby artystyczne i rzemieślnicze, takie jak wyroby z wełny, lnu, skór naturalnych, srebro, bursztyn litewski i produkty regionalne z Wilna - prezentowane będą w dwudziestu drewnianych domkach handlowych. Na gości czeka Strefa Relaksu, gdzie na specjalnie przygotowanym ekranie obejrzą przygotowane w części artystycznej wydarzenia, w tym rozmowy literackie czy spotkania z gośćmi z Wilna. Rozmowy i spotkania autorskie online będą emitowane lub transmitowane na żywo ze studia festiwalowego na telebimie ustawionym na Targu Węglowym oraz poprzez portal www.gdansk.pl. Zobaczyć będzie można, m.in. spotkania: z siostrą Michaelą Rak, Romualdem Miecz-kowskim, Teresą i Ryszardem Adamowiczami, Piotrem Adamowiczem czy z prof. Marią Mendel. Program

4 września 2020, piątek 12.00 - 20.00 Jarmark Wileński | Targ Węglowy

12.00 - 19.00 Prezentacja wydawnictw wileńskich z serii Biblioteka „Znad Wilii”, Romuald Mieczkowski, Targ Węglowy

17.00 - 19.15 Spotkania, rozmowy, debaty online, Transmisje oraz emisje poprzez telebim na Targu Węglowym oraz portal www.gdansk.pl

13.30 - 14.00 Prezentacja carillonu mobilnego „Gdańsk”, Monika Kaźmierczak, Targ Węglowy

15.30 - 16.00 Koncert Carillon Electric Orchestra, Targ Węglowy, Carillon mobilny „Gdańsk”, Tomasz Chyła (skrzypce), Sławek Koryzno (perkusja), Monika Kaźmierczak (carillon mobilny „Gdańsk”)

16.00 - 16.30 Otwarcie Festiwalu Wilno w Gdańsku 2020 oraz Jarmarku Wileńskiego, prowadzący dr Tomasz Snarski, Transmisja online na żywo poprzez telebim na Targu Węglowym oraz portal www.gdansk.pl

17.00 - 17.45 Koncert carillonowy, Gintaras Sodeika, Wieża kościoła św. Katarzyny | miejsce do słuchania: ogród oo. Karmelitów

17.00 - 18.00 Były sobie Fabianiszki, potkanie w studio festiwalowym z gościem specjalnym festiwalu Romualdem Mieczkowskim na temat najnowszej książki „Były sobie Fabianiszki” (Wilno 2020), prowadzący dr Tomasz Snarski | Transmisja online na żywo poprzez telebim na Targu Węglowym oraz portal www.gdansk.pl

18.30 - 19.15 Między miłosierdziem a solidarnością | Rozmowa z siostrą Michaelą Rak z wileńskiego Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki | Prowadzący dr Tomasz Snarski, emisja online poprzez telebim na Targu Węglowym oraz portal www.gdansk.pl

20.00 Litewska scena muzyczna, THE ROOP oraz G&G Sindikatas, transmisja online na żywo koncertów z Wilna poprzez telebim na Targu Węglowym oraz portal www.gdansk.pl 5 września 2020, sobota

10.00 - 20.00 Jarmark Wileński | Targ Węglowy

10.00 - 20.00 Prezentacja wydawnictw wileńskich z serii Biblioteka „Znad Wilii”, Romuald Mieczkowski, Targ Węglowy

12.00 - 18.30 Spotkania, rozmowy, debaty online, Transmisje oraz emisje poprzez telebim na Targu Węglowym oraz portal www.gdansk.pl

11.00 - 11.30 Prezentacja carillonu mobilnego „Gdańsk”, Magdalena Cynk-Mikołajewska, Targ Węglowy,

12.00 - 13.00 Wileńskie korzenie gdańszczan. Gdańsko-wileńska tożsamość, Rozmowa na żywo ze studia festiwalowego na Targu Węglowym z Wicemarszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem oraz Romualdem Mieczkowskim, prowadzący dr Tomasz Snarski, Transmisja online poprzez telebim na Targu Węglowym oraz portal www.gdansk.pl

12.05 - 12.45 Koncert carillonowy, Gintaras Sodeika, Wieża Ratusza Głównego Miasta

13.30 - 14.00 Prezentacja carillonu mobilnego „Gdańsk”, Magdalena Cynk-Mikołajewska, Targ Węglowy

14.00 - 15.30 Maranta | Spotkanie autorskie z Birutė Jonuškaitė na temat powieści „Maranta”

(Sejny 2020), tłum. Agnieszka Rembiałkowska, prowadzący dr Tomasz Snarski

Emisja online poprzez telebim na Targu Węglowym oraz portal www.gdansk.pl

15.30 - 16.00 Prezentacja carillonu mobilnego „Gdańsk”

Magdalena Cynk-Mikołajewska, Targ Węglowy

16.00 - 17.00 Etiudy wileńskie. Prezentacja twórczości młodych twórców prosto z Wilna.

Spacer po Wilnie, Tomas Tamošiūnas, Tomasz Rogoża

Prowadzący dr Tomasz Snarski, emisja online poprzez telebim na Targu Węglowym oraz portal www.gdansk.pl

17.00 - 18.30 „Wilno XX-XXI wiek. Przewodnik architektoniczny”, Spotkanie na temat książki

„Wilno. XX-XXI wiek. Przewodnik architektoniczny”, Prof. Marija Drėmaitė,

Grzegorz Piątek - w ramach współpracy z Litewskim Instytutem Kultury | Rozmowa w języku angielskim | Prowadzący dr Tomasz Snarski | Emisja online poprzez telebim

na Targu Węglowym oraz portal www.gdansk.pl

19.00 - 20.00 Koncert Carillon Electric Orchestra, Targ Węglowy, Carillon mobilny „Gdańsk”

| Tomasz Chyła (skrzypce), Sławek Koryzno (perkusja), Monika Kaźmierczak (carillon mobilny „Gdańsk”)

20.00 Pokolenie PLT (reż. Agata Lewandowski) | Emisja filmu poświęconego tożsamości młodych wilnian - w ramach współpracy z Festiwalem Filmów Emigracyjnych „Emigra”

Emisja online poprzez telebim na Targu Węglowym oraz portal www.gdansk.pl 6 września 2020, niedziela

10.00 - 19.00 Jarmark Wileński | Targ Węglowy

10.00 - 19.00 Prezentacja wydawnictw wileńskich z serii Biblioteka „Znad Wilii” , Romuald Mieczkowski, Targ Węglowy

12.00 - 16.00 Spotkania, rozmowy, debaty online, Transmisje oraz emisje poprzez telebim na Targu Węglowym oraz portal www.gdansk.pl

11.00 - 11.30 Prezentacja carillonu mobilnego „Gdańsk”, Magdalena Cynk-Mikołajewska, Targ Węglowy

12.00 - 13.00 Wileńskie korzenie gdańszczan. Rozmowa z Teresą i Ryszardem Adamowiczami oraz Piotrem Adamowiczem |Prowadzący dr Tomasz Snarski | Emisja online poprzez telebim na Targu Węglowym oraz portal www.gdansk.pl

13.00 - 14.00 Pedagogika Gdańska i Wilna. Rozmowa z prof. Marią Mendel z Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzący dr Tomasz Snarski | Emisja online poprzez telebim na Targu Węglowym oraz portal www.gdansk.pl

14.00 - 15.00 Wileńskie korzenie gdańszczan. Gdańsko-wileńska tożsamość. Rozmowa z Bożeną Kisiel (Prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział Pomorski), prowadzący dr Tomasz Snarski, Emisja online poprzez telebim na Targu Węglowym oraz portal www.gdansk.pl

15.00 - 16.00 Wilno w Gdańsku 2008 - 2018. Prezentacja katalogu wydanego przez CSW Łaźnia „Wilno w Gdańsku”, Rozmowa z Agnieszką Kulazińską oraz Aleksandrą Księżopolską, prowadzący dr Tomasz Snarski, Emisja online poprzez telebim na Targu Węglowym oraz portal www.gdansk.pl

16.00-16.30 Prezentacja carillonu mobilnego „Gdańsk”, Magdalena Cynk-Mikołajewska, Targ Węglowy Wideo