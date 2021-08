Wilki kontra Wybrzeże i ROW kontra Ostrovia. Kto okaże się lepszy w wyścigu o finał eWinner 1 Ligi Żużlowej?

eWinner 1 Liga Żużlowa 2021 play-offy

Znakomity sezon zasadniczy mają za sobą żużlowcy Wilków Krosno. Beniaminek 1 Ligi Żużlowej zaskoczył wszystkich, odnosząc 10 zwycięstw i notując tylko cztery przegrane. Dwie z nich stały się faktem w starciach z Wybrzeżem Gdańsk, czyli czwartym klubem w tabeli. To właśnie te zespoły zmierzą się w półfinale play-offów. Gdańszczanie mieli do tej pory bilans 7 zwycięstw, dwóch remisów i 5 przegranych. Musieli mierzyć się z dużą krytyką, ponieważ dotychczasowa część sezonu nie była najlepsza w ich wykonaniu. Słabsza postawa młodszych zawodników miała znaczenia w decydujących momentach meczów. A to miało wpływ na nerwową końcówkę, kiedy to Wybrzeże nie było pewne udziału w play-offach. Ostatecznie rzutem na taśmę wyprzedziło w tabeli Polonię Bydgoszcz.

- Zabawa w play-off zaczyna się od nowa, więc nie ma co tak zero-jedynkowo podchodzić. Aczkolwiek, z naszego punktu widzenia, można się doszukać plusów takiego, a nie innego rozwiązania. Jeśli chodzi o juniorów, to jesteśmy do przodu - skomentował na łamach portalu Polskizuzel.pl trafienie na Wilki Eryk Jóźwiak, menedżer Wybrzeża.