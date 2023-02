Wilki atakują w lasach? "Dla większości zwierząt zapach człowieka jest odstraszający"

Czy to wilki odpowiadają za dramat w podbieszczadzkich lasach? Znaleziono tam zmasakrowane zwłoki człowieka, prokuratura prowadzi w tej sprawie postępowanie. Śledczy zaprzeczają jednak w tym momencie pogłoskom, że za atakiem stoją wilki…

Widziałem zdjęcia tych zwłok. Ewidentnie noszą one ślady działalności padlinożerców. Prokuratura ma jednak rację mówiąc o tym, że nie ma w tym momencie dowodów, że to „robota” wilków. Zwłoki zostały pozbawione wszelkich tkanek miękkich, które mogłyby pomóc ustalić przyczynę śmierci oraz to, które zwierzęta żywiły się jego szczątkami. Gdybyśmy jeszcze mieli tropy (ślady zwierząt odciśnięte w śniegu, ziemi - red.) moglibyśmy się pokusić o ocenę tego, jacy to byli padlinożercy. W całej tej sprawie musimy czekać na wyniki pracy prokuratury.

