Wiktoria Nnaka mówi o kulisach zawodów kulturystycznych. 20-letnia mistrzyni Europy plan przygotowań doprowadziła do perfekcji

Kulturystki muszą mierzyć się z wieloma sprawami związanymi z chęcią wygrywania na zawodach międzynarodowych. Zimą, kiedy nie ma imprez, dużo energii wkładają w budowanie masy mięśniowej. To podstawa, ale praca na siłowni to nie wszystko. Skupiają się także na prostowaniu zębów, depilacji laserowej czy poprawie stanu skóry.

Wiktoria Nnaka to koszalinianka o egzotycznej urodzie, która poświęciła się kulturystyce. Efekty jej ciężkiej pracy na treningach przynoszą efekty, ponieważ hurtowo "zbiera" medale na mistrzostwach w Polsce i za granicą. Niedawno świętowała triumfy podczas mistrzostw Europy w Hiszpanii, gdzie zdobyła cztery tytuły w kategoriach junior bikini fitness (16-20, +166 cm), junior bikini fitness overall, senior bikini fitness (+172 cm) oraz bikini fitness overall.

Ostatni tydzień to czas na zadbanie o paznokcie. Koszalinianka wybiera najczęściej delikatne kolory, czyli jasny pudrowy róż lub baby boomer. Dodatkowo ozdabia paznokcie kamieniami Swarovskiego. Zmiany zachodzą także w diecie, bo to moment, kiedy ogranicza spożywanie węglowodanów, a zwiększa ilość płynów i soli.

- Wieczorem, w dniu poprzedzającym zawody, nakładam pierwszą warstwę bronzera. Jest to specjalny podkład, na który w dniu zawodów nakładam bronzer w docelowym kolorze. Czasami rezygnuję z tego kroku i korzystam z opalania natryskowego - mówi Wiktoria Nnaka.

Najważniejsze są przygotowania w dniu zawodów, kiedy trzeba się będzie prezentować idealnie na scenie.

- Rano, w dniu zawodów, nakładam drugą warstwę bronzera. Zazwyczaj niewiele jem w dniu zawodów – lubię czuć się lekko na scenie, a do działania napędza mnie adrenalina. Gdy jestem głodna, sięgam po posiłki węglowodanowe, np. ryż z dżemem. Ważnym punktem przygotowań wyjścia na scenę jest wykonanie makijażu i uczesanie się. Zawsze robię to samodzielnie. Makijaż ze względu na ostre światła sceniczne, fotoreporterów i odległość sędziów od sceny musi być wyrazisty. Dziewczyny najczęściej decydują się mocniej podkreślić oko, m.in. sztucznymi rzęsami i wykonturować twarz, co jeszcze mocniej podkreśli kości policzkowe. Osobiście najlepiej czuję się w mocnych, czerwonych ustach, bo dodają mi pewności siebie. To niesamowicie ważne i bezpośrednio przekłada się na prezencję na scenie. Włosy mam naturalnie kręcone, więc nie muszę poświęcać im dużo uwagi. Podkręcam ich skręt odpowiednimi kosmetykami i związuję w kucyka, aby nie przeszkadzały mi w trakcie pozowania. Tuż przed wyjściem na scenę wykonuję jeszcze kilka ćwiczeń z gumami oporowymi, aby uwypuklić mięśnie - wylicza 20-letnia zawodniczka, ambasadorka Olimp Sport Nutrition.