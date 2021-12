Wiktor Dyduła, finalista The Voice of Poland, zapowiada prace nad własnym materiałem. Będzie nowa płyta?

Wiktor Dyduła , który pochodzi z Przywidza , związał swoją drogę zawodową z muzyką. Dlatego zgłosił się do programu „The Voice of Poland”, gdzie już podczas pierwszego etapu, „Przesłuchań w ciemno”, oczarował jurorów swoim talentem.

Pomorzanin w finale The Voice of Poland! Poznajcie Wiktora Dydułę

Dyduła dołączył do drużyny Tomsona i Barona. Przez cały program świetnie sobie radził i dotarł do finału. Chociaż pojawiały się głosy, że to 24-latek jest faworytem, jako pierwszy z finałowej czwórki pożegnał się z programem.