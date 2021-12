Wielkie zmęczenie pracą. Grozi nam exodus pracowników?

Psycholog Jolanta Kurowska-Grottger ma pełne ręce roboty. Dzwonią do niej m.in. pracownicy proszący o wsparcie. Twierdzą, że czują wszechogarniającą niemoc i nie są w stanie pracować tak, jak dawniej. Takich telefonów ma kilka tygodniowo. Że coś niedobrego dzieje się z personelem, zauważyli też niektórzy szefowie. Ludzie pracują na pół gwizdka, o nadgodzinach nie chcą nawet słyszeć, tylko by brali urlopy albo zwolnienia lekarskie, ciągle są zmęczeni. Co się dzieje, dopytują pracodawcy i umawiają się z psycholog na cykle szkoleń w ich firmach. Specjalistka ma terminy zarezerwowane do czerwca 2022 r. No to co właściwie się dzieje?

- Mamy plagę wypalenia zawodowego - twierdzi Jolanta Kurowska-Grottger, psycholog specjalizująca się w zarządzaniu zasobami ludzkimi. - W czasie pandemii ten problem się nasilił i to znacząco. Ekspertka tłumaczy to tak. Strach o zdrowie, a następnie o zatrudnienie, początkowo spowodował silny stres. Ludzie czuli napięcie, które wiązało się z większym wydatkiem energetycznym. Byli, jak mówi psycholog, jakby w blokach startowych gotowi do biegu. Pandemia była zupełnie nową sytuacją. Pracownicy liczyli się z możliwością zwolnienia lub koniecznością przebranżowienia. Do tego pojawiły się ograniczenia sanitarne, lockdowny, nauka zdalna dzieci. Na dokładkę wiele osób przeszło na telepracę. Zatarły się granice między życiem prywatnym a obowiązkami zawodowymi i szkolnymi. Wiele rodzin musiało też zmierzyć się z chorobą lub śmiercią kogoś bliskiego. Ale z czasem, po miesiącach trwania w pandemii, ludzie się z nią oswoili. I zeszło z nich powietrze.