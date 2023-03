Wielkie święto Kaszubów w Gniewinie! Obchody Dnia Jedności Kaszubów 2023 | ZDJĘCIA

Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Gniewinie. Po nabożeństwie we wspólnym przemarszu gości, mieszkańcy i poczty sztandarowe przeszli do miejscowej hali widowiskowo-sportowej, gdzie oficjalnie został otwarty Dzień Jedności Kaszubów 2023.

- Obok Światowego Zjazdu Kaszubów, w kalendarzu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego to drugie najważniejsze wydarzenie, które w atrakcyjny i wyrazisty sposób przypomina o wiekowej obecności Kaszubów na Pomorzu. W Gniewinie mieliśmy sposobność do zamanifestowania dumy z faktu bycia Kaszubką/Kaszubem i podkreślenia przywiązania do języka, kultury, tradycji i historii, czyli wszystkiego co stanowi o naszej odrębności - przypomniał Jan Wyrowiński, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.