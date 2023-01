Wielkie Nordowe Morsowanie we Władysławowie. Na plaży i w Bałtyku ponad 600 osób. Wśród nich morsy z Pomorza i goście | ZDJĘCIA Piotr Niemkiewicz

Zima, nie zima, ale we Władysławowie zawsze warto się wykąpać. I okazja do tego nadarzyła się w styczniu 2023: 8. Wielkie Nordowe Morsowanie przyciągnęło na piaszczysty brzeg Bałtyku ok. 600 osób. Było zimno, mokro, a morze solidnie falowało. Morsy nie narzekały!