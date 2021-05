Oznacza to, że na konto triumfatora przez najbliższe dwadzieścia lat wpływać będzie co miesiąc przyjemny bonus w postaci pięciu tysięcy złotych. Sześć poprawnych liczb, które zapewniły graczowi zwycięstwo, wytypowane zostały przez komputer metodą "chybił-trafił". Jest to już piąta, główna wygrana w Ekstra Pensji, jaka padła w Gdyni.