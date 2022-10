Wielka Woda - polski serial dla Netflixa. Opinie, komentarze, recenzje. Czy warto?

Wielka Woda 2022 - Netlflix

Zadanie twórców było więc o tyle trudne, że ocenie poddana jest nie tylko warstwa techniczna i artystyczna produkcji. Widzowie mogą ocenić, jak wiernie została odzwierciedlona rzeczywistość. Przeżyli do przecież sami.

To jeden z niewielu polskich seriali, które opisują tragedię klęski żywiołowej. Wiele Polaków doskonale pamięta powódź roku 1997, która na zawsze zmieniła losy regionu i całego kraju.

Wielka Woda - powódź 1997

Wielka Woda - opinie

W sieci, produkcję komentują osoby, które same pamiętają powódź. Większość z nich przyznaje, że serial doskonale oddaje to, co widzieli na własne oczy.