Wielka powódź w Gdańsku. 9 lipca 2001 r. dużą część miasta zatopiła nagła ulewa [archiwalne zdjęcia] oprac. mk

Powódź w Gdańsku w 2001 roku spowodowała ogromne straty Robert Kwiatek/Archiwum PP Zobacz galerię (18 zdjęć)

Mija 21 lat od wielkiej powodzi w Gdańsku. 9 lipca 2001 roku między godz. 15 a 17 na Gdańsk spadło aż 90 mm wody na m kw. Średnia całego lipca to 68 mm. Wody deszczowe spłynęły do Kanału Raduni. Wał oddzielający kanał od niżej położonych osiedli został przerwany. Pod wodą znalazły się m.in. Św. Wojciech, Lipce, Orunia, okolice magistratu, urzędu wojewódzkiego, dworzec PKP Gdańsk Główny. Wylał też Potok Strzyża we Wrzeszczu...