Wiele. Kobieta weszła do kościoła i ukradła koronę figurce Matki Boskiej

Korona Matki Bożej Fatimskiej w Wielu padła łupem złodzieja. Do zdarzenia doszło w środę 28.07.2021 r. po godz. 20. Do kościoła wtargnęła 50-letnia kobieta i wyłamując trzpień mocujący, zabrała cenny przedmiot z głowy Maryi. Niestety to już druga taka sytuacja z udziałem tej samej osoby. Po poprzedniej kradzieży ks. proboszcz zaproponował, aby złodziejka została ukarana pracami społecznymi. To jednak nie zniechęciło jej do ponownej kradzieży.

Weszła do kościoła i ukradła koronę